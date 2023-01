Aries (marzo 21-abril 20)

tendrás la armonía suficiente para lograr desconectarte de las obligaciones de la semana. Será un muy buen momento para despejar tu mente con un viaje o con una salida a un lugar de la naturaleza.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Este no será ese sábado placentero que tenías pensado. Algunas tareas pendientes que venías dejando de lado tendrás que enfrentarlas hoy. Debes aprender la lección de que las obligaciones tarde o temprano siempre te alcanzan.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Estás atravesando una situación delicada en cuanto a tu pareja. Algunas actitudes tuyas no han sido buenas para la relación, por lo que estás obligado a realizar cambios si no quieres que todo se termine.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Fue una semana muy agotadora, donde tuviste que enfrentar situaciones límites. Es por esto que debes aprovechar el sábado para descansar todo lo que puedas. Si no tienes un pendiente, quédate en cama más de lo normal.

Leo (julio 23-agosto 22)

Estás alcanzando una madures bastante importante, en la cual ya no te complicas con pequeñeces y valoras cada logro que obtiene tu vida. Encontraste el equilibrio en tus emociones y eso será de mucha ayuda para lo que viene.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Los planes no siempre salen como los planifica. No te puedes complicar tanto por situaciones que escapan de tu responsabilidad. Es muy relevante que sepas dejar de culparte cuando algo no resulta.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Deja atrás la rutina y aprovecha de vivir una aventura. No siempre es bueno rodearse de la misma gente siempre, por lo que deberías salir a algún lugar que te permita conocer personas diferentes a tu círculo.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Debes saber dejar atrás las situaciones del trabajo y enfocarte en lo que suceda con tu familia y tus seres queridos. Necesitas separar los dos espacios para que uno no empiece a afectar al otros.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Sueles ser una persona alegre, pero esto no significa que es tu obligación andar con una sonrisa siempre. También tienes el derecho a andar con pena o melancolía. No debes bloquear esas emociones.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Siempre piensas que la suerte no está de tu lado, ya que todo lo que consigues lo haces en base a mucho esfuerzo. Sin embargo, este día te darás cuenta de lo afortunado que eres. Deberás aprender a valorar lo que te rodea.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Eres de las personas que se entrega por completo cuando encuentras a quien tú crees, vale la pena. Nunca pierdas la esencia de poder dar lo mejor de ti. Si los demás no lo valoran, ya es otro asunto.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Quizás hoy te hagan culpable de algo que no es tu responsabilidad. Tienes dos opciones, defenderte o asumir para mejorarlo. Tú sabes bien la mejor alternativa para ti. A veces lo más lógico no es lo correcto.