Aries (marzo 21-abril 20)

A pesar del inicio de año, todavía se siente un poco el cansancio del 2022. Debes lograr renovar energías para poder enfrentar todos los grandes desafíos que se te vienen por delante.

Tauro (abril 21-mayo 20)

A veces te amenaza la melancolía y los recuerdos negativos, a pesar de que no hay malas situaciones en el presente que te inviten a estar cabizbajo. Intenta sacudir tu mente realizando actividades al aire libre.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Estás enfrentando algunas situaciones del corazón, en las cuales lo más recomendable es dejar fluir y que todo vaya tomando su curso natural. A veces es mejor no forzar nada y esperar que las cosas sucedan como el destino desea.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Debes cuidarte de los cambios extremos de ánimo. No dejes que una situación mala te haga creer que todo es malo, así como también en sentido contrario. Por algo bueno no te confíes. Intenta mantener el equilibrio.

Leo (julio 23-agosto 22)

Has tenido días bastante positivos, por lo que no deberías quejarte de hoy tal vez las cosas no se den como esperabas. La vida no puede ser siempre perfecta, así como hay buenas, también están las malas.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

A pesar de que sueles ser una persona negativa, hoy estarás con una sonrisa de oreja a oreja debido a que te sucederá algo muy importante. Quizás los demás no lo entiendan, pero tú sabrás el motivo de tu felicidad.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Si bien el sábado invita a pasar tiempo al aire libre, para ti lo mejor será quedarte en casa y poder pasar tiempo con los más cercanos. Pasas mucho en el trabajo, por lo que hoy es mejor que se lo dediques a la familia.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Fue una semana intensa con mucho desgaste en lo laboral. Aprovecha de darle un despeje a tu mente pasando tiempo en las actividades que más te gustan. El deporte siempre es bueno para distraer la cabeza.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajas mucho y mereces también los beneficios que esto significa. Deja de darle vuelta a eso que deseas y cómpralo de una buena vez, claro que siempre que esto no complique tu economía.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hace mucho tiempo estuviste muy enamorado de una persona, pero no te quiso dar una oportunidad. Pues bien, hoy la torta se da vuelta y es esa persona la que acude a ti buscándote. Debes decidir si se la das o no.

Acuario (enero 21-febrero 19)

La semana no te ha tratado todo lo bien que esperas, pero quizás te has enfocado en el lado malo de la película y no has visto los pasos importantes que diste en los últimos días. Lo estás haciendo bien, ya lo verás.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Tu estrellita te trae buena suerte en lo familiar y en lo amoroso, lo cual podría coronarlo con un viaje a un lugar especial. Estás pasando por una buena racha y más te vale salir a aprovecharla al aire libre.