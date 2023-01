Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy te espera un día favorable si es que pones un poco de tu parte. El Sol y la Luna enviarán sus influencias más armónicas y constructivas de forma que te facilitarán las cosas y te inspirarán las iniciativas más adecuadas o sensatas. Aprovecha este día positivo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Tendrás algunos problemas en los asuntos laborales, pero al final todo valdrá la pena y será favorable para ti. Quizás tengas que hacerte cargo de los errores de otros y solucionarlos, pero en cualquier caso al final terminará siendo un buen día y también te llegarán alegrías familiares.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Debes tener calma porque hoy puede que surjan problemas y otras cosas que tendrán tu atención, de manera que puede ser un día en el que te veas un poco desbordado. También podría incrementar la sensación negativa el riesgo de un desengaño o un disgusto en el amor.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Uno de los mayores peligros que muchas veces tienes es dedicarle tiempo a cosas que no tienen importancia o no te sirven para nada, mientras que eludes aquellas cosas que sí son cruciales para tu destino, o las dejas a segundo plano para verlas en un futuro. Hoy te pasará.

Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy tendrás que resolver un problema importante en el trabajo, o una situación que se ha bloqueado o complicado mucho, aunque no haya sido por culpa tuya. Pero la suerte estará de tu lado y saldrás exitoso, aunque será un día difícil. Pero al final lograrás triunfar allí donde otros fracasaron.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

La Luna se encuentra en tu signo y formará una excelente combinación con el Sol en el día de hoy, una constelación que para ti será favorable y te ayudará a que puedas tener un gran día en asuntos de trabajo y financieros, y luego más tarde de momentos felices en tu vida íntima y entorno familiar.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Día en el que tomarás una iniciativa audaz o correrás algún riesgo o te jugarás algo y probablemente al final no saldrá bien, o por lo menos no con la facilidad que tú esperabas. Ten paciencia, muchas veces las cosas no se pueden solucionar de la noche a la mañana, sino que requieren paciencia.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Las emociones y sentimientos te dominan, pero muchas veces lo hacen de mala manera, lo cual podría suceder hoy si no estás atento. Procura sujetar o canalizar bien tu carácter, no te dejes llevar por la ira u otras emociones negativas, eres demasiado radical. Por la tarde estarás mejor.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

No solo Júpiter, tu planeta regente, te protege, sino que también hoy el Sol y la Luna te enviarán sus mejores energías, y por ello, si te esfuerzas tendrás un día muy fructífero, tanto en los asuntos de trabajo y materiales como en la vida sentimental y familiar. Buen día para tomar iniciativas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hoy será un día muy armónico, desde el punto de vista planetario, especialmente en lo referente al Sol y la Luna, y eso te será de gran ayuda para que tus esfuerzos sean fructíferos y estén correctamente dirigidos, e igualmente para que puedas tener un día tranquilo y con mucho amor de tus seres queridos. Los problemas se revuelven.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Será un día lleno de novedades y en el que, finalmente, todo te saldrá de un modo muy distinto al que tenías previsto, un día de grandes sorpresas que en principio te van a preocupar, pero más tarde te alegrarás bastante. Todo lo que parece luego será al revés, en realidad hoy el destino te envía una ayuda.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

El destino te hará alejarte a la malas de cosas o personas que no son buenas para ti. Y por ello lo que tú creas que es malo o desventurado para ti es, en realidad, tu suerte. Hoy los planetas están en armonía y harán que dejes atrás algo negativo, incluso aunque no quieras.