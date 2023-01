Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

Quizás hoy te sientas un poco solo y melancólico. Tal vez tengas razón para ello o tal vez no, pero lo cierto es que no te sentirás demasiado bien, a pesar de que empezaste muy bien el año. Es posible que esto no lo noten ni siquiera tus seres queridos o aquellos que te rodeen, pero será algo pasajero.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Eres constante y perseverante hasta el final, pero hoy te sentirás prisionero de una realidad, o de toda una serie de circunstancias, con las que con las que definitivamente no estás nada feliz. Te gustaría escapar de todo, pero precisamente el camino para ello es lo que vives ahora.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Será un día ideal para realizar actividades, para salir, relacionarte e incluso hacer algún pequeño viaje. Será un día de acción para buscar nuevos ambientes y nuevas gentes. Estarás lleno de energía y ganas de hacer cosas, lo cual lo canalizarás bien aunque habrá riesgo de algunas tensiones con los seres queridos.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Te amenaza un pequeño desengaño en el amor, una ilusión que finalmente podría darte un disgusto. Es el momento realizar tus sueños, lo cual quizás hoy no resulte del todo bien, pero si algo no ha de salir bien es mejor que ocurra ahora, cuando estaba empezando, que cuando esté en plena intensidad.

Leo (julio 23-agosto 22)

A pesar de todos los defectos que podrías tener, también es cierto que tienes un gran corazón y una capacidad de amar mayor que la de muchas otras personas. Hoy mismo te darás cuenta de ello porque una persona a la que aprecias te decepcionará, pero lo entenderás e incluso podrías hasta perdonar.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

En algunos momentos estarás muy feliz o quizás conseguirás olvidarte de todos los problemas que te agobian y te impiden disfrutar de las cosas buenas de la vida. Quizás quieras aislarte de aquellas cosas o personas que te hacen sentirte agobiado, pero también necesitarás encontrarte contigo mismo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Siempre sabes, mejor que nadie, el evitar tener conflictos con los demás, aunque eso provoque ceder sobre lo que piensas. Pero también hay algunos momentos, como te va a suceder hoy, en los que ya no podrás más y no te quedará más remedio que imponerte sobre los demás. Hoy será un día muy conflictivo.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy te toca evaluar tus sueños e ilusiones con la realidad. Estás en un buen momento y de momento los caminos están despejados y, sin embargo, hoy te entrarán dudas, tendrás la sensación de que todo podría cambiar de repente, de que tu logros no son tan firmas como pensabas.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

No siempre las cosas salen como desearíamos, a veces damos lo mejor de nosotros mismos y, sin embargo, muchas veces recibimos un desprecio. Algo parecido te sucederá hoy con tu pareja o una de las personas que más quieres, pero no la culpes porque está pasando un mal momento, pero no te lo había contado.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Tienes una capacidad casi ilimitada de sufrir por amor, de darlo todo por la persona que amas o por tu familia, y es probable que hoy pase algo respecto a lo recién mencionado. Sabes mejor que nadie sufrir por aquellos que más quieres, darlo todo sin esperar nada o casi nada. Hoy será sufrimiento, pero en el futuro serán alegrías.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Ten cuidado porque podrías sufrir algún engaño o estafa. Tienes una capacidad mejor que nadie para darlo todo por aquellos que más quieres y ayudar a quienes más lo necesitan, pero hoy debes tener cuidado o de lo contrario se pueden aprovechar de tu bondad. No prestes dinero.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Eres bueno y generoso por naturaleza, pero hoy te conviene mantener tus finanzas y bienes materiales sin importar lo que le pase a los demás. Será un día en el que podrías sufrir un engaño o estafa, y si alguno de tus seres más queridos te pidiera dinero hay muchas posibilidades de que quizás luego no te lo pueda devolver. No prestes dinero.