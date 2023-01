Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

Todo saldrá como quieres y tus esfuerzos te darán recompensas, sin embargo, con razón o sin ella hoy vas a estar más alerta de lo habitual, especialmente hacia la segunda mitad del día, sobre todo porque se producirá algún suceso o recibirás alguna noticia que te puede dejar inquieto, pero en general será un buen día.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Será un día de sorpresas en el ámbito familiar, o quizás en el ámbito sentimental, incluso a pesar de que tu estado de ánimo general no será demasiado bueno. Se viene un cambio respecto a temas del corazón y se producirá hoy mismo o al menos dará muestras de estar muy cerca.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Este será uno de los signos más afortunados del día de hoy, especialmente en los asuntos que tienen relación con el corazón, los sentimientos, la familia y las relaciones estables, donde tendrás suerte y acontecimientos o vivencias afortunadas. Un buen día para tomar iniciativas en el amor y la amistad, y relacionarse en general.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Aunque tengas buena estrella, que la tienes y bastante más de lo que crees, no sirve de nada si no pones de tu parte, o por lo menos si no dejas de arruinar los esfuerzos que el destino hace para darte una mano. Es muy importante que te pongas en positivo, que te esfuerces por tener fe en ti mismo y también en el destino.

Leo (julio 23-agosto 22)

Tu año está comenzando de gran forma en ámbitos de tipo laboral, financiero, material y social. Es un momento muy bueno para tomar todo tipo de iniciativas relacionadas con el trabajo y los negocios, o en su caso para ir planificando y poniendo las bases de próximas iniciativas a tomar.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Se viene un importante golpe de suerte relacionado con el trabajo, algo por lo que estás luchando desde hace tiempo y por lo que te has sacrificado mucho ahora ya está a punto de hacerse realidad aunque de una forma inesperada e incluso brillante. Quizás recibas una ayuda que realmente no esperabas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Te espera un día muy bueno para todo tipo de relaciones y comunicaciones, tanto de trabajo como relaciones de tipo social y también sentimentales. Venus, tu planeta regente, se encuentra en muy buen estado cósmico y te ayudará a que saques lo mejor de ti. Gran actividad física e intelectual pero armónica y fructífera.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Tal vez hoy no haya mucha suerte, pero debido a tu fuerza y tu determinación superarás con éxito cualquier obstáculo material o emocional. Te sentirás con una energía y fortaleza interior capaz de arrasar con todo y al final tendrás un día muy fructífero, pero gracias a tu tenacidad. Vencerás sobre los problemas.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Muy pronto vas a poder poner alegría y felicidad donde antes había tristeza o frustración. Se viene un cambio muy positivo en tu vida sentimental, o simplemente a tu vida íntima, es hora de terminar con todo lo que te daña, o al menos, parte de ello. El destino te devolverá el amor que le diste a los demás.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Aunque en los asuntos de trabajo y finanzas siempre actúas con mucha sensatez y prudencia, ahora quizás te interese cerrar los ojos y tirarte a la arena. Llegará una oportunidad muy importante y no podrás no aceptarla. Hoy, o lo que queda de semana, puede ser un momento crucial para ti, no te duermas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Será un buen día relacionado con el dinero y los asuntos materiales, ya sea en forma de llegada inesperada de dinero o buenas noticias con respecto a ello. Es favorable para cualquier acción o iniciativa relacionada con estos asuntos, el trabajo y los negocios. Pero, a pesar de todo, no te desconcentres.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Ten cuidado con las envidias y enemigos, los engaños, traiciones o conspiraciones. A tu alrededor todos te tratan con afecto y todo parece ir como la seda, pero no te fíes porque en cualquier momento podrías recibir una sorpresa muy desagradable. Por fortuna también el destino te protege, pero no bajes la guardia.