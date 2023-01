Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

Pasadas ya las fiestas de fin de año estas con el ánimo renovado y dispuesto a afrontar el nuevo año con fuerza y espíritu ganador. Tendrás un día lleno de vitalidad y afortunado en los acontecimientos, pero sobre todo porque te sentirás optimista y dispuesto a arrasar lo que se te ponga por delante.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Hoy te sentirás increíble, y no solo porque estás ante un año que se abre para ti con las mejores perspectivas sino porque además tú mismo lo lo sientes en tu interior. Te sientes triunfador de una guerra que todavía no has empezado y además tendrás un día de grandes momentos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Tendrás un día en el que quizás estés un poco agresivo, esto muy marcado por la influencia de Marte. Sin tú quererlo podrías hacer daño a tus seres queridos debido a tu tendencia a ser demasiado franco y sincero, sin medir las consecuencias. Hoy podrías hacer o decir cosas de las que luego te vas a arrepentir. Debes evitar las discusiones.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Ya han pasado las fiestas y comienza el nuevo año con las mejores perspectivas para ti. Es el momento de enfrentarte a todos los miedos que te impiden avanzar, ahora debes dejar que triunfe la esperanza y la fe en ti y en el destino. Quizás los éxitos no lleguen de un día para otro, pero van a llegar seguro y tú debes estar ahí.

Leo (julio 23-agosto 22)

Día ideal para disfrutar de tu familia y tu hogar, para compartir con tus seres queridos y aquellos que llevan tu sangre. Todos ellos, juntos frente a ti, harán que te sientas feliz y te darán una gran fuerza para comenzar un 2023 lleno de éxitos, ya pasadas las fiestas.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

El final de estas fiestas será un momento feliz para ti, o al menos más de lo que esperas. Habrá muchas sorpresas para bien y te darás cuenta de que tu vida es mucho más feliz de lo que crees. Además de esto, hoy el amor te podría dar alguna sorpresa especialmente agradable o placentera.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Tu semana terminará con un poco de tristeza, tal vez porque ya los días de fiesta, o porque este día quizás no salga como quieres, pero lo cierto es que hoy habrá mucha melancolía en tu interior, especialmente por la tarde o al final del día. Riesgo de sufrir algún desengaño.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Las influencias planetarias te favorecen de cara a este nuevo año que a partir de ahora será cuando comience de verdad, y tú te preparas para conseguir éxitos laborales y en la vida íntima. Hoy será un día muy positivo, pero también miras a un futuro en el que pretendes triunfar en todo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Una persona muy cercana a ti te traicionará, esto por una secreta envidia, mientras que cuando está a tu lado se muestra como si fuera tu amigo del alma. Sin embargo, ahora la suerte está de tu lado y todo esto para lo único que te servirá será para que saques de tu vida a alguien que no merece estar en ella.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Los días navideños se terminan para ti con gran alegría en la vida íntima, especialmente con el ámbito familiar, ya sea en forma de amor, reconocimiento o una sorpresa agradable. Sueles ser muy pesimista, pero este día vas a vivirlo con una aptitud notablemente más positiva.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Hoy será mejor que ayer, ya sea por sus acontecimientos y vivencias o simplemente porque tú te sentirás mucho mejor y más positivo en tus pensamientos. Además, también te espera un momento afortunado con una amistad, quizás podría ser una protección o ayuda que no esperas, pero que te vendrá genial.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Será un día de sacrificios y renuncias, luchar o ayudar a tus seres queridos. Te espera un día complicado, pero no porque tú tengas problemas sino porque tendrás que arreglar problemas de otros, y no hay nada que se te dé mejor. Ayudar a tus seres queridos te hace feliz y llena tu vida.