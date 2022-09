Aries (marzo 21-abril 20)

Quizás no comience siendo el día que habías imaginado, pero pronto irás viendo que con el correr de las horas las cosas irán mejorando y mucho. Es un buen momento para aventurarse en un viaje o a realizar alguna actividad nueva.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Después de bastante trabajo y cargas en el tema personas, es un muy buen día para disfrutar de los placeres simples de la vida, como ver una película o beber algo agradable. Las relaciones sentimentales van en un muy buen camino.

Géminis (mayo 21-junio 21)

A pesar de ser un día de relajo, te darán ganas de realizar diversas actividades al aire libre o mentales como leer un libro. Realiza lo que se te venga en gana, siempre recordando que es una jornada de descanso y que lo que hagas no se convierta en una carga.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Hay momentos en los que no se debe pensar en otra cosa que ser feliz. Disfruta de los detalles que te entrega el día y aprovéchalos al máximo. Quizás ya es tiempo de hacerse cargo de lo que sientes y hacer algo para que eso suceda.

Leo (julio 23-agosto 22)

Si bien es un día de tranquilidad junto a tus seres queridos, algo dentro de ti no te deja disfrutar del todo. Fantasmas del pasado te inundan a ratos con la melancolía de hechos que quedaron atrás en el tiempo, pero no así en tus recuerdos.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No dejas de pensar en las preocupaciones del trabajo y en las financieras, lo que no te permite disfrutar del todo en el hermoso día que la vida te regale. Siempre hay momento para darle atención a las cosas, la jornada de hoy se la debes a tus seres queridos y no a lo laboral.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Despertarás un poco de malas y eso te hará andar un poco irritable con tu familia y con quienes te rodean, pero a medida que el día vaya pasando comenzará a mejorar tu carácter, con lo cual podrá disfrutar de una muy buena tarde.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Sueles demostrar una templanza de acero, pero muy dentro de ti tienes un corazón muy sensible. Te pones tu armadura para siempre defender a tu familia de todos los males. Ellos lo saben bien y hoy te lo agradecerán de muy buena forma.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Te está yendo muy bien en el trabajo, pero esto tiene consecuencias que ni tú muchas veces te detienes a mirar. Debes tomarte un muy merecido descanso, dejar de lado tu teléfono y preocuparte por las personas que te rodean.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Vivirás una jornada tranquila pensando en todas aquellas metas que tienes por delante, pero que te sientes con la fuerza y energía suficiente para conseguir. Miras el futuro con mucho optimismo porque sabes perfectamente de lo que eres capaz

Acuario (enero 21-febrero 19)

Muchas veces los que te rodean no entienden tu felicidad, ya que tu persigues la tranquilidad sobre el dinero o el tener un buen cargo. Esa es tu esencia y si a ti te satisface ser así, no la cambies por nada. Lo monetario llegará como consecuencia a lo anterior.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

La vida te tiene preparada una gran sorpresa con el regreso de una persona por la cual sentiste muchas cosas en el pasado. Ahora será decisión tuya qué interpretas de esto, como el fin o el reinicio de una historia de amor.