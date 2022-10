Aries (marzo 21-abril 20)

En ocasiones tienes ganas de hacer ciertas actividades, pero tu entorno no está de acuerdo y quieren llevarte por otros caminos. Debes ser paciente y sacar adelante ese temperamento fuerte que siempre te ha destacado.

Tauro (abril 21-mayo 20)

La soledad del día te invitará a entrar en una melancolía con la cual no te es fácil lidiar. Si bien los demás te ven de maravillas, lo cierto para ti es que no te sientes bien, pero recuerda que unas nubes no significan una tormenta. No seas tan pesimista.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Prepárate que este día te tiene una muy linda sorpresa. Será una buena jornada para pasar en familia o con alguna persona especial, ya que el clima te invita a tener tiempo al aire libre disfrutando la primavera.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Es un buen momento para hacer las maletas y animarse a vivir una nueva aventura lejos de los lugares habituales de la rutina. Tu mente lleva años soñando con una posibilidad así y ya debes regalársela.

Leo (julio 23-agosto 22)

Te levantarás un poco más irritable de lo habitual y los que pagarán las consecuencias serán tu entorno. Si bien se vuelve difícil, intenta no entrar en discusiones innecesarias con la familia, ya que después te podrías arrepentir.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Hoy es un día feliz en tu corazón, lo que se traspasa a tu alma y todos notan tu buen semblante. En situaciones las razones de la alegría no son muy concreta y poco importan la verdad, lo importante es sentirse bien.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

El sol te ayuda a pasar por un periodo muy positivo y de buenas energías. Un sueño que tenías pendiente desde hace mucho tiempo hoy podría tocar tu puerta y convertirse en realidad.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Te han quitado una de las actividades que más amas y te sientes triste por ello, pero debes tener la fortaleza para regresar más fuerte a realizar lo que más te gusta. Ningún libro se escribe solo con capítulos felices.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

No todos los días deben marchas a 100 kilómetros por hora, hay jornadas en las que solo debes sentarte y disfrutar de la paz del silencio. Debes aprovechar el descanso para tomar nuevas energías para lo que viene.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Es de esos días de suerte, en la cual todo te sale con facilidad, por lo cual es mejor aprovechar esta fortuna saliendo de casa y viviendo una jornada al aire libre, aunque si decides quedarse a solas, también es una buena opción.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Tener razón no siempre hace que te sientas bien. Si por defender tu posición te terminas quedando solo y peleando con tus seres queridos, a veces es mejor no entrar en discusiones por asuntos que no tienen mayor importancia.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Nunca te confíes de personas que apenas vienes conociendo. Muchas veces te ofrecen de todo, pero a la larga no te llevarán por un buen camino. Quienes realmente te quieren saben decirte que "no" cuando es por tu propio bien.