Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy puede ser un muy buen día si pones de tu parte, ya que los planetas apuntan en tu dirección. Sin embargo, nada de esto servirá por sí solo, debido a que el bien no ocurre por arte de magia y siempre hay que ayudarla.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Tenías planeado tener una jornada tranquila y de descanso, pero no podrás disfrutar de esto porque una gran sorpresa llegará a tu vida. Si bien al principio te costará asimilarlo, a la larga te darás cuenta que es algo muy bueno.

Géminis (mayo 21-junio 21)

De vez en cuando es bueno alejarse del camino habitual y perderse en nuevas aventuras. Es un momento ideal para realizar un viaje y así extrañar lo que hoy te aburre. Te servirá para conocer gente nueva.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Hay veces en la que te inunda la melancolía y emociones negativas sobre un pasado sin resolver. No debes encerrarte en tu mundo interior, ya que eso solo te alejará de tus seres queridos. No dejes que esto arruine tu día.

Leo (julio 23-agosto 22)

No confundas el cansancio con la tristeza. Has tenido mucho trabajo últimamente y eso te tiene agotado, pero es parte de la vida y de la lucha que das por llegar a donde siempre has soñado. Si hoy quieres quedarte en cama, hazlo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

En vez de concentrarte en un buen día, te preocupas demasiado por las obligaciones laborales de la semana. Debes aprender a ordenar las cosas y no darle tanta importancia al trabajo, ya que tu familia te necesita.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Muchas veces crees que no recibes el cariño que entregas y te sientes bastante solitaria, pero en esta jornada te darás cuenta que es solo una sensación tuya y podrás valorar a todas las personas que te quieren y que día a día se preocupan por ti.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Podrás volver a realizar la actividad que tanta alegría te da y que por diversos motivos no lo habías podido realizar. Es buen momento para sentarse en un rincón y analizar lo que es realmente importante en tu vida.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

A pesar de las dificultades que se cruzan en tu camino, sonríes y sigues dando la batalla. Han sido tiempos complejos, pero hoy tienes la madures de saber que es solo un mal periodo y que las buenas ya están por llegar. Estás en lo correcto.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Las cosas no arrancarán como lo imaginabas, pero a veces los mejores cuentos tienen malos inicios. Ten calma que a medida que el sol va subiendo, los planes que tenías irán cumpliéndose tal como lo pensaste en la noche.

Acuario (enero 21-febrero 19)

No todos los días son de fiesta y para estar rodeado de gente. En esta jornada prefieres quedarte en casa disfrutando de un buen libro o una película. Es bueno dedicarse tiempo a sí mismo, es cuando más claros están los pensamientos.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy será un día en el que te sentirás capaz de todo. No siempre tenemos ese ánimo, por lo que es bueno que aproveches esa energía para tomar aquel proyecto que dejaste pendiente desde hace algún tiempo.