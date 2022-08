Aries (marzo 21-abril 20)

Estás pasando por un buen momento y este día será una extensión de todo lo positivo que te está sucediendo. Pese a que te enfrentarás a una que otra complejidad en lo laboral, tu buena suerte hará que salgas airoso de los problemas que te enfrentes.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Es un día para estar alerta, porque te tocará pasar por una situación no muy agradable debido a la acción de alguien que te rodea. Podría ser una persona de tu trabajo o de tu círculo íntimo quien te juegue una mala pasada. No decaigas porque no todo será malo y una noticia positiva te sorprenderá.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Será un día con más obstáculos de los habituales, por lo que tendrás bastante trabajo para poder sacar adelante estas dificultades. Sin embargo, tienes toda la capacidad para salir adelante de cuanta valla se te cruce, así que terminará siendo un día favorable, aunque muy agotador.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Muchas veces te ves invadido por muchas algunas emociones cambiantes en tu vida. Hay días en que ves todo bien, pero luego lo mismo te parece mal. Debes saber mantener un equilibrio y mirar a tu alrededor. Lo que te cuesta hoy, mañana te será más fácil. Solo se más paciente contigo mismo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Quizás el día no arranque de la manera que esperas, pero lo bueno es que con el pasar de las horas irá en constante evolución. Los problemas que en algún momento parecen demasiado grandes, vas a ver como tienen una solución mucho más simple de la imaginada.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Hay momentos en los que te sientes con toda la energía para ir detrás de esos anhelos que te quitan el sueño. Muchas veces no hacemos lo que queremos por falta de voluntad, cosa que hoy a ti te sobra. El viento sopla en favor de tus deseos, es cosa tuya saber aprovechar esto para llegar a buen puerto.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Pasaste por un momento muy complejo, de esos que amenazan seriamente tu motivación de continuar luchando, pero una vez que ya superaste esa dificultad, te sientes con el poder suficiente para seguir adelante. Las tormentas dejan muchas enseñanzas y tú sobreviviste a una muy grande.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Quisiste solucionar y terminaste arruinando. En algunas ocasiones no es bueno ser tan directo y tú lo aprendiste de la peor manera. No siempre se puede ir a los empujones consiguiendo todo. El agua muchas veces suele encontrar su cauce manera natural. Ojalá no sea demasiado tarde para tu anhelo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Septiembre le viene bien a tu espíritu y a tu alma. Estás contento últimamente y no es por nada en particular, salvo porque entras en una época del año que te gusta mucho y hace que solo te des ánimo para continuar adelante con todo. Es el inicio de un periodo muy bueno para ti.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Las cosas van bien, pero como bien dicen, a veces lo difícil no es llegar, sino que mantenerse. Estas en una buena posición laboral, pero no dejes que los halagos que hagan relajarte y pierdas esa ambición positiva que te llevó hasta donde hoy te sientas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

No eres de esos miran el costo de lo que haces, siempre y cuando lo que estés consiguiendo de haga feliz. Eso te hace tener muchas satisfacciones y logras acertar en muchas decisiones complejas. El hacer las cosas desde el corazón te deja siempre una buena sensación.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Te enfrentas cara a cara con una compleja decisión, en la cual tendrás que poner muchas situaciones sobre la balanza para poder optar por el camino correcto. Piensa bien antes de inclinarte por una decisión que podría darle un giro a tu vida, para bien o para mal.