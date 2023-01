Aries (marzo 21-abril 20)

Este lunes será muy batallador, poco agradable y con muchos problemas o malas noticias. Por suerte Júpiter te protege y saldrás airoso de las dificultades, aunque tendrás que afrontar un día tenso en donde podrías recibir algún ataque o traición del ser menos esperado.

Tauro (abril 21-mayo 20)

No corras riesgos en el amor. Venus no estará en armonía y te podrían causar un mal rato los temas amorosos, aunque puedar preocuparte por cosas que no tengan razón alguna. No elijas vivir una aventura loca este día, es lo más importante que debes saber.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Aunque estás entre los más listos del zodiaco,hoy debes tener precaución porque podrían engañarte con algún negocio, al menos lo intentarán. Si viajas por trabajo esperando buenos resultados puedes tener un desengaño. Hoy todo no será como parece.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Iniciarán bien esta semana, con mucho más ánimo que en las anteriores, tal vez movido por secretas ilusiones y esperanzas dentro de ti, tanto laborales como personales. Algo será diferente para bien a partir de hoy, y respecto al trabajo será un día de hechos agradables.

Leo (julio 23-agosto 22)

No temes a tus enemigos, peroigual siguen ahí, sobre todo quienes te envidian y les gustaría tener tu brillo o la suerte que posees, y que aumnetará. Tienes las de ganar, pero te dañarán si te descuidas. De momento continuarás con tu racha de triunfos.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

El regreso al trabajo siempre te alegra, y hoy no será la excepción. Es como volver al verdadero hogar, allí donde puedes dar lo mejor de ti y tienes la atención de los demás. Además, hoy las cosas saldrán del modo que quieres. Es un día genial para tomar iniciativas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Ten paciencia, pero no te desanimes, tus sueños se concretarán en su debido tiempo. Por eso, si hoy las cosas no resultan del todo bien a no significa que todo vaya mal en tu vida, lo que pasa es que tus metas son muy altas y debes apartar muchos obtáculos del camino.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

La nueva semana comenzará difícil y con muchas batallas. Debes resistir y que tu ánimo no decaiga, porque solo es una escaramuza y ya podrás equilibrar las cosas nuevamente. Estás en un gran momento, pero tu destino siempre te pone algunos obstáculos para superar.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

En este inicio de semana te centrarás en el dinero y otros asuntos materiales, pero no será malo ya que habrán muchas buenas noticias. De todas maneras esto no evitará que te sientas algo mlenacólico. No te inquietes porque ya vendrán las soluciones a tus problemas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

En esta semana, o incluso hoy, tendrás una sorpresa muy positiva con tus finanzas y los asuntos materiales. Algo por lo que llevas mucho tiempo batallando, e incluso que habías perdido la fe en que se concrete, está a punto que se logre de una vez por todas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

El Sol y la Luna han entrado con gran fuerza en tu signo, y para ti es la hora de tomar iniciativas y enfrentar esos obstáculos que hasta ahora te frenaban. Quizás las cosas no se den con facilidad, pero ahora serás tú quien coseche lo que sembraste.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy Venus, el planeta del amor, no se encontrará en buen estado cósmico, por lo que sufrirás por otras personas a las que debes cuidar o dar una mano, como alguno de tus padres o un familiar muy cercano. Te verás solo ante algunas situaciones que son de pareja.