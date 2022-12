Aries (marzo 21-abril 20)

Esta última semana del año inicia con un día de suerte para ti, o en el que interiormente te vas a sentir muy bien y tendrás la sensación de que todo se puede. Especialmente será un buen día para cosas materiales o financieras, y no solo para recibirlo sino también para invertir.

Tauro (abril 21-mayo 20)

El Sol y otros planetas te mandarán en estas fiestas sus mejores influencias, y eso, por un lado, te dará suerte, pero por otro te dará una mano a dirigir tus esfuerzos de manera inteligente. Es una buena hora para ti y todo irá como desees tanto esta semana como en el inicio del próximo año.

Géminis (mayo 21-junio 21)

El amor podría darte un mal rato o las cosas no irán como tu quieres con esa persona. Hoy será un día negativo para los temas del corazón y si puedes debes evitar las peleas con tu pareja o la persona que amas, porque todo podría seguir por un camino que no quieres para nada.

Cáncer (junio 22-julio 22)

La gran influencia de Júpiter te acercará la realización de tus sueños, aunque eso no hace que no luches por ellos. Pero la buena noticia es que a partir de ahora estarán mucho más a la mano, y asimismo estarán más lejos de tu vida las personas o cosas que los impedían.

Leo (julio 23-agosto 22)

Será difícil comenzar esta jornada, sobre todo si debes regresar al trabajo y a las obligaciones cotidianas, ya que te gustaría que las fiestas navideñas no acaben nunca. Pero una vez que logres dejar atrás las festividades vas a tener un día muy positivo, especialmente en la segunda parte del día.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

El Sol y otros planetas te mandarán sus mejores vibras hoy y los próximos días. Puede ser un gran momento para ti, sobre todo si lo sabes aprovechar, especialmente en temas laborales, monetarios y sociales. No debes permitir que las cosas irrelevantes te desvíen de tus grandes objetivos.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Tu día será algo inquieto y agobiante, aunque solo te lo guardarás para ti. Te preocuparán los gastos, pero no solo los de estos días navideños sino todos en general, porque las cosas no van como esperabas o a la velocidad que imaginabas. No te preocupes, solo es una mala racha.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy será uno de esos raros momentos en los que puedes juntar al corazón con la cabeza. Los astros te cuidan yharán que demuestres lo mejor, canalizando toda tu energía. Te aguarda un día positivo e inspirado, en el que tomarás decisiones correctas en el trabajo y la vida privada.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Este será el día oportuno para desplegar una gran actividad física, para moverte, viajar, hacer deportes o estar cerca de la naturaleza. Pero si te toca trabajar y estar en una oficina desplegarás toda esa energía de una forma intelectual. También tendrás nervios y estarás a la defensiva.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Un día positivo para los asuntos laborales, materiales o sociales, pero con conflictos en el amor o la vida íntima, donde las cosas no serán como tu quieres o quizás te lleves un mal rato. Por ello convendría que concentres tus energías en los asuntos materiales y de trabajo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

La Luna se hallará hoy en tu signo incrementando tu lado más fantasioso e idealista. Es un día positivo para ti, con muchos proyectos para el maravilloso futuro que planeas. Pero debes ser cauto porque los sueños y la realidad podrían chocar, quizás no hoy pero sí en el inicio del próximo año.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Estos días navideños no solo habrá felicidad junto a los tuyos, sino que además obtendrás una ayuda o una protección sorpresiva en el ámbito profesional o material. Aunque en tu destino siempre hay altibajos, en estas fiestas de fin de año habrán grandes alegrías.