Signos del zodiaco:

Aries (marzo 21-abril 20)

Te espera un día de gran actividad, un día ideal para tomar decisiones e incluso "tirarte a la vida" y asumir riesgos en tus asuntos laborales y financieros



Tauro (abril 21-mayo 20)

No es momento de dejar que te frenen los miedos o una excesiva prudencia. Se acerca algo muy bueno para ti en el trabajo, incluso puede llegarte un gran dinero que no esperas. Ahora debes tomar la iniciativa.





Geminis (mayo 21-junio 21)

La inseguridad e inestabilidad amenazan tus iniciativas y decisiones, pero no deberías dejar que esto suceda porque tienes una mente privilegiada a la que también se une una excelente intuición





Cáncer (junio 22-julio 22)

hoy la alegría y la esperanza fluirán de tu interior de forma mucho más natural y firme. Al fin te das cuenta de que nadie hay en este mundo que te pueda cortar el paso, sino tú mismo y nadie puede hacerte daño a no ser que tú le dejes que te lo haga.



Leo (julio 23-agosto 22)

Comenzarás la semana con enorme energía y ganas de enfrentarte a los problemas y competidores como si te jugaras la vida en ello. Pero debes calmarte y reflexionar, no es la energía sino la inteligencia la que te conducirá al triunfo.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Es momento de tomar la iniciativa. Si logras combinar sabiamente el espíritu de lucha con la sabiduría, comenzarás una semana que tiene las mejores perspectivas para ti tanto en los asuntos mundanos y laborales, como también en tus sueños y ambiciones personales y más íntimas.





Libra (septiembre 23-octubre 22)

Debes pensar menos y actuar más. Hoy mismo te darás cuenta de esto, ya que te levantarás reflexivo o preocupado, agobiado por un montón de problemas y tareas pendientes que te dejarán sin energía. Sin embargo, todo va a ser muy distinto según avance el día y se te irán abriendo los caminos.





Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

No tendrás un comienzo de semana demasiado bueno, pero no porque vayas a tener mala suerte sino porque en tu interior anidan tristezas. La vida no te está llevando por el camino que a ti más te gustaría, incluso aunque no sea un mal camino





Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Las influencias astrales te favorecen y hoy te darás cuenta de ello, aunque no de modo convencional. También el amor va a darte muy pronto una magnífica sorpresa.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Esta puede ser una excelente semana para ti tanto en los asuntos mundanos como la vida íntima, pero para ello es necesario de que te desprendas por fin de los sentimientos negativos que te paralizan y alejan la suerte de tu vida.





Acuario (enero 21-febrero 19)

El problema es que tu estado interior será muy diferente, hay temores y preocupaciones que desde hace tiempo te paralizan; sin embargo, debes romper con ellas.





Piscis (febrero 20-marzo 20)

Ten cuidado con las finanzas, te espera una posible decepción o un jarro de agua fría, una adversidad que puede ser provocada por otros o atraída por ti mismo al tomar una decisión inadecuada.