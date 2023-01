Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy te espera un día cargado de problemas y preocupaciones en el trabajo, por ello al principio lo vas a pasar un poco mal, pero todo cambiará de pronto para que el día termine de manera genial, o al menos mucho mejor respecto a cómo comenzó.

Tauro (abril 21-mayo 20)

La semana iniciará de manera favorable para ti, y casi como un milagro se resolverán problemas o preocupaciones que creías encontrarte al volver a trabajar. El destino está de tu lado y lo estará aún más mientras avance este nuevo año.

Géminis (mayo 21-junio 21)

La vuelta a trabajar y a la vida cotidiana te desagradará desde lo emocional. Pero esto tiene que ver con algún desengaño en tu vida amorosa o familiar. Será como esos días en donde todo sale mal, pero la mala suerte no durará mucho.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Tu regreso a trabajar y a tus obligaciones será relativamente positivo para ti. Algo dentro de ti te indica que este será tu año, y efectivamente ese instinto está en lo correcto. Deja en el pasado el pesimismo y los temores que te frenaban.

Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy comprobarás que la suerte te acompaña. El que quiera atacarte no lo logrará, y no recibirá nada bueno a cambio. Algo así puede ocurrirte hoy, ya que alguien tratará de darte una puñalada por la espalda, pero no tienes nada que temer.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Con el regreso al trabajo volverás a tus preocupaciones y tensiones habituales, las que te van deshaciendo por dentro, aunque te mantengas firmes y nadie lo note en ti. Es un día complicado pero sabrás sortearlo de buena manera.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Al regresar a tus asuntos cotidianos se te planteará la necesidad de actuar con inteligencia ante una serie de situaciones más dificiles que lo habitual. Superarás con éxito escenarios difíciles y esquivarás con sabiduría ataques de tus enemigos.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Este será uno de los mejores signos del día, pero no solo por la suerte sino también porque te sentirás bien y optimista. Es un día favorable tanto para cosas laborales como para el amor y la vida privada, y además es preciso para tomar iniciativas.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

El regreso al trabajo será muy favorable para ti y tomarás el control de la situación desde un principio. Acertarás con astucia en tus iniciativas. Aunque no la veas o no quieras verla, la suerte está de tu parte y te dará un día muy exitoso.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

A partir de hoy vuelve el agotador y sacrificado trabajo. Tus esfuerzos darán los frutos esperados, pero extrañarás los días de descanso y tranquilidad de comienzo de año. Aunque no te sientas bien, las cosas saldrán de forma positiva.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Volverás al trabajo y a los negocios sin mucho ánimo, pero a la vez con una gran energía y voluntad de vencer. No esperarás a que lleguen los problemas, sino que tu mismo irás decidido a ellos. Sería un día de lucha en donde debes calmar tu carácter.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

No será un día malo, pero sí incómodo porque tienes que volver a un mundo difícil y poco agradable. Además, hoy es uno de esos días en donde debes cuidarte de traiciones o engaños. Todo va a salir bien, pero para ello tendrás un gran gasto emocional.