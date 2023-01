Aries (marzo 21-abril 20)

Al igual que ayer, será un día agotador, aunque más agradable en donde recibirás más ayuda o mejores noticias, o quizás los resultados de tu trabajo se logren más fácilmente. Te estresarás en la mañana, pero la tarde será positiva. Se solucionarán algunos conflictos.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Te sientes amarrado a circunstancias y a algunas personas. Te cuesta abrir nuevos caminos tanto en el amor como en el trabajo, y hoy esto cobrará importancia para ti. Cuando más tenso estás y peor te sientes es cuando vida te empuja a algo desconocido y eso ocurrirá luego.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Hoy debes pensar las cosas antes de hacerlas y analizar las posibilidades porque puedes errar al momento de decidir algo en el trabajo o en tus negocios y finanzas. No te aferres a lo simple o a lo primero que te venga a la cabeza. Estás ante un obstáculo muy difícil.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Continuarás bajo una actitud general positiva, influyendo sobre tus cercanos y comunicándote de mejor maneral. Estás en un proceso de cambio general favorable y con la suerte de tu lado. Depende de ti cuánto tiempo dure todo esto. Será un día favorable para el trabajo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy vas a tener que improvisar, ya que tendrás en el camino muchas cosas nuevas. Este será para ti un día de sorpresas, donde puede haber un viaje imprevisto. Lo bueno es que todo tomará una tendencia hacia lo positivo, así que aprovecha este momento.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Solo conseguirás buenas resultados estando en armonía y equilibro. Evita cualquier tipo de enfrentamiento sobre todo con las personas que tengan cierto poder sobre ti, como tus padres. Tendrás resultados favorables solo con actitudes diplomáticas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Tendrás suerte e inspiración gracias a las influencias que recibirás del Sol, la Luna y otros planetas. Tanto en cosas materiales y laborales como en la vida íntima hoy habrán gratas sorpresas, o los asuntos que tenías pendientes se solucionarán satisfactoriamente.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Será un gran día en temas de trabajo y dinero, pero no tan bueno en tu vida privada, aunque esto no quiere decir que hayan grandes desgracias en el amor, solo que las cosas a veces no salen como uno quiere. Cuando se desea ser feliz, hay que ser paciente.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

La influencia de Marte dice que ahora tienes que imponerte ante cualquier debilidad física o moral y tomar el timón, ya sea en el trabajo o la vida íntima. En tu interior hay un líder nato y es hora de que los demás lo conozcan. Es el momento de darle la vuelta a una situación.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

No pienses en lo cansado que estás, ahora debes pensar en lo cerca que estás de alcanzar una meta profesional o financiera, quizás hoy tengas novedades sobre ese inminente triunfo. Sigue mentalizado en conseguir eso por lo que tanto luchaste.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Hoy tendás fuerza y seguridad en ti mismo por fuera, pero por dentró te domina la melancolía o el pesimismo. En realidad nada malo va a pasar, solo no estás en tu mejor momento y no hay que buscarle un motivo especial. De todas maneras, este día te costará un montón.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

La Luna navega por tu signo y eso aumenta el lado emocional e hipersensible de tu ser, pero también te hará perder estabilidad. Lo más relevante es que esa influencia lunar hará que muestres a los demás lo mejor de ti a, tu lado más bondadoso. En general, será un día muy bueno.