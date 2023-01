Aries (marzo 21-abril 20)

Marte con todo su poder de hoy amenazará con arrebatarte el lado agradable de tu personalidad, los arranques de cólera, la impaciencia o la agresividad. Puede que en el trabajo compitas casi de manera personal, o te puedas volver desconfiado con facilidad. Debes calmarte, todo va genial.

Tauro (abril 21-mayo 20)

No te dejes estar porque tus enemigos y los que te envidian siguen activos. Estás en un gran momento y esto no quiere decir que te vaya a pasar nada malo, pero en el día sabrás por que recibes esta advertencia. Si estás despierto y alerta no podrán vencerte, pero si no lo estás correrás peligro.

Géminis (mayo 21-junio 21)

El dinero tomará importancia hoy para ti, y puede serlo por muy diversas razones, gastos elevados, negocios u operaciones económicas, decisiones a tomar respecto al dinero u otras cosas materiales. Aunque tengas preocupaciones, será un día genial.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Pese a tu carácter introvertido y cauteloso, hoy con tu audacia estarás dispuesto a darle cara a los problemas. Cuando te introduces en tu mundo no hay quien te saque, pero cuando sales de ahí puede ser como un volcán en erupción, por lo que debes ser prudente.

Leo (julio 23-agosto 22)

Ayer iniciabas la semana con ímpetu, fuerza, positivismo y espíritu ganador, y el día de hoy será bastante similar. La influencia favorable de Júpiter te dará suerte o te abrirá puertas que deseabas abrir, dentro de ti intuyes en que no debes dejar pasar este gran momento.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Así como te obsesionas y sufres profundamente por cosas irrelevantes, cuando todo va como quieres y se te premia merecidamente, te conviertes en la persona más feliz del mundo, como podría pasar hoy. Por esto tu camino lo verás de una forma clara y tu gran inteligencia brillará como el sol.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Comenzaste relativamente bien la semana y seguirás así, canalizando muy bien tus energías vitales y al mismo tiempo disfrutando de la buena suerte. Hoy el dinero tomará una relevancia mayor, y si tuvieras que decidir algo importante, tu decisión será sabia y correcta.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy podrías tener fortuna en los asuntos materiales, un día diferente al de ayer porque dentro de ti te sentirás mejor. Posible llegada de dinero o buenas noticias con respecto a este tema, ya sea por trabajo, negocios u otra razón. Si debes tomar decisiones monetarias, será un buen día.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

No te duermas en los laureles, según los astros es un momento agradable, pero para que los sueños se concreten no basta con la suerte, también tienes que batallar y poner en su lugar a los envidiosos y los que te intentan atacar por la espalda. Si estás alerta, no podrán contigo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

A veces sacas toda tu artillería para hacer frente a pequeños problemas que se podrían solucionar de forma bastante más sencilla, y algo así te pasará hoy. No es un mal día, lo llevarás bien, pero debes calmarte y no gastar toda la munición en cosas sin mucha importancia.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Puede que el día se complique un poco, con más dificultades de las que esperabas, pero tú sabes que tu vida no suele ser sencilla. Todo indica que hoy te espera un día difícil tanto en el trabajo como las relaciones sociales. Si eres prudente, te irá con mejor suerte.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Los baldazos de agua fría son recurrentes en tu vida. Un día la providencia te ayuda casi de forma milagrosa y otro te engaña un familiar o ser querido, y esto último podría pasarte hoy en temas de dinero o trabajo. Por eso debes actuar con mucha cautela.