Aries (marzo 21-abril 20)

No siempre la suerte está en nuestras manos y a pesar de que es difícil, hay momentos en los que se debe ser paciente y esperar porque las cosas se solucionen. Claro, a nadie le gusta depender de los demás, pero en este día no te quedará de otra.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Debes lograr mantener la serenidad cuando las cosas no salen como esperas. No puedes pensar que todo resultará bien siempre a la primera. Necesitas no ser tan duro contigo cuando no logras algo y darte la oportunidad de seguir intentando.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Si bien comenzarás a recibir dinero, lo que te ayudará en materia financiera, también se te cruzarán algunos gastos que si bien, no son obligaciones, tú quieres hacerlos. Debes estar consciente de las consecuencias que implica, por si terminas equivocándote.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Después de una época un poco gris, comienzan a tomar rumbo hacia donde siempre has deseado. Si bien no a la velocidad que quisieras, lo importante es que al menos vas en la dirección correcta. Ya pasó el tiempo de lamentaciones.

Leo (julio 23-agosto 22)

Concentrarte de vez en cuando en tus propios asuntos no te hace una persona egoísta. Tú también necesitas avanzar y no siempre puedes frenarte por ayudar a los demás, porque por ser demasiado bueno te terminas estancando.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Estás en una muy buena posición, por lo que no necesitas apurarte y tomar decisiones apresuradas. La impaciencia no suele dar buenos consejos, por lo que espera tranquilo el desenlace de las problemáticas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy miras con optimismo las situaciones ligadas al corazón, debido a que la experiencia del pasado te ayuda a enfrentar el presente con mayor confianza. No repitas los mismos errores, que la vida no entrega oportunidades eternas.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Estás viviendo un muy buen momento en lo laboral, donde sientes que al fin se te reconoce tus capacidades. Sin embargo, no dejes que esto haga que te confíes. El esfuerzo que te ha traído hasta aquí debes mantenerlo día a día.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Ya te sacrificaste por demasiados años y ahora al fin estás en la posición económica para hacer realidad tus sueños. Aprovecha de vivir el presente y date aquellos gustos que antes veías tan lejanos, ya que nunca se sabe si el día de mañana seguirás teniendo la misma posibilidad.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Estás atravesando la última dificultad de una serie de obstáculos que se te han cruzado últimamente. Así como ya superaste los demás, también lo harás con este, lo que será el punto de inflexión para cosas muy buenas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Quizás no tendrás el día soñado, pero hasta la persona más afortunada tiene jornadas bajas. No seas negativo, que solo es una tormenta momentánea. No te darás ni cuenta cuando ya la hayas superado.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Tu etapa favorita del año coincide con la llegada de muchas situaciones positivas, por lo que de a poco va mejorando los distintos factores en tu vida, tanto en lo laboral como en las relaciones sentimentales.