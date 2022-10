Aries (marzo 21-abril 20)

Será un día muy cansador en lo laboral, ya que poco a poco se acerca el fin de año y el cuerpo comienza a acusar el desgaste. Sin embargo, a pesar del cansancio, todo saldrá bien y podrás terminar la jornada con mucha satisfacción.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Todos tenemos lados buenos y malos dentro de nosotros. No dejes que tu parte negativa le gane a todo lo positivo. No te enredes en pequeñeces que, aunque salgas victorioso, no te aportará demasiado. Las águilas no cazan moscas.

Géminis (mayo 21-junio 21)

La configuración del universo juega a tu favor y eso te entrega la sabiduría necesaria para saber navegar no solo por las buenas situaciones, sino que también aquellas negativas, las cuales con gran destreza sabrás sortear.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Cada vez que tienes un anhelo y una meta por delante, la negatividad te invade y en vez de asumir el desafío, la angustia te bloquea. Debes saber que no hay victoria sin riesgo y más vale perder dando la pelea que quedarse pensando qué habría pasado. Anímate a la aventura.

Leo (julio 23-agosto 22)

A pesar de las dificultades que has estado enfrentando últimamente, has logrado salir airoso de todas las vallas que se te han ido cruzando. Un ángel de la guarda camina a tu lado y hoy te dará una ayuda inesperada.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No esperes una felicitación o un ramo de flores para darte cuenta de que estás haciendo bien las cosas. Rara vez la vida se detiene a decirnos que lo positivo que logramos, solo tu corazón lo sentirá y te avisará. Sigue por el camino que ha has iniciado.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Es un tiempo de mucha armonía en tu interior y eso es muy bueno, porque estando en paz contigo lo estarás con el mundo. Con tranquilidad el dinero y el éxito laboral llegará, eso solo será una consecuencia de lo que ya has hecho.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Eres un guerrero por naturaleza y esta jornada te lo volverá a demostrar. Enfrentarás muchas más dificultades de las normales, pero lograrás salir muy bien parado de ellas. Siempre logras sacar fuerzas de la flaqueza.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

No siempre puedes tener un itinerario de todo. La vida no funciona así y a veces los imprevistos terminan siendo mucho mejor que lo planificado. Déjate llevar y verás que la corriente te lleva a un buen lugar.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hoy es el día que tanto estabas esperando y tendrá las complicaciones de una jornada importante, pero a la larga todo será para mejor. Si fuera fácil todos lo harían y por algo has llegado hasta donde estás. No dudes de aquello.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Se viene una etapa plagada de cambios y es normal temer con lo que pueda pasar, pero debes pensar que se te está dando una maravillosa oportunidad que te arrepentirías si dejas pasar. Confía en lo que estás haciendo, que después te reirás de haber tenido dudas.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Estás en un buen periodo para hacer las paces con relaciones que dejaste de lado por malos entendidos, ya sean amorosas, de amistad o familiares. Nunca es tarde para aclaras las cosas. Las buenas personas nunca sobran.