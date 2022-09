Aries (marzo 21-abril 20)

Será una jornada de altos y bajos, pero a veces estos días intensos son los que te hacen sentir vivo y lleno de energías. No te amargues con las malas, que serán muchas más las cosas buenas las que te sucederán. No te preocupes demasiado por los asuntos familiares, ya que tendrán pronta solución.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Debes aprender que no siempre recibimos la misma lealtad que entregamos. No todos aquellos que tu consideras tus amigos, tienen el mismo nivel de compromiso contigo. No te confies de algunos, que de a poco la vida te irá enseñando quién es quién.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Los momentos de sufrimiento ya quedaron atrás y hoy pasas por un buen presente. Sin embargo, a tu mente le cuesta soltar esos pensamientos negativos que te inundan de vez en cuando. Levanta la cabeza y mira hacia adelante, que si sigues amarrado al pasado jamás podrás avanzar.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Así como tienes recuerdos negativos, tambien tienes y muchos positivos. Quedaste con estos últimos para traer alegría y buenas energías al presente. Vas avanzando lento pero seguro en muchos aspectos, sigue así que pronto verás los resultados

Leo (julio 23-agosto 22)

Es un día muy exigente en el trabajo, pero te sirve como deafío para mostrar todas tus cualidades que a veces por timidez, te niegas a enseñarle a los demás. Surgirán algunos problemas, pero ten la seguridad de que podrás salir bien parado de ellos.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

De repente te es imposible escapar de esas nubes que se paran sobre ti y te inunda con emociones negativas. No analices tanto situaciones sin importancia, ya que no te aportan nada positivo y te nublan de las situaciones que sí requieren de tu atención.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Tienen una tendencia a pelear o entrar en discusiones sin sentido. Cualquier persona que te intenta corregir, te lo tomas como un ataque personas y desgastas tu energía en aquello. Te hace falta echar un vistazo a tu alrededor y darte cuenta el cariño constante que recibes. Nadie busca atacarte, todo lo contrario.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

No es el día para entrar en conflictos familiares y sentimentales. No siempre puedes ganar y la consecuencia de entrar en una discusión puede ser bastante negativa para ti. Estás en un buen momento, por lo que no te inquietes por una mala jornada. Es parte del viaje tener algunas turbulencias.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Estás entrando en tu etapa favorita del año y esto te llena de una felicidad que transmites en la mirada. Es una jornada en la cual tendrás muchas cosas por delante, pero tu buena actitud hará que logres salir con éxito de cada una de ellas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Has estado trabajando durante mucho tiempo por un reconocimiento laboral y esto al fin llegará, lo que además será muy positivo para tus finanzas. Las mismas que hace un tiempo lo pasaban mal, hoy ven como la abundancia comienza a entrar en tu bolsillo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Lo laboral te entrega muchas buenas noticias, lo que te hace sentir bastante bien debido a que después de mucho esfuerzo, al fin te sientes valorado. No todo el mundo puede conocer esa sensación. Tras pasar por algunas tormentas, hoy gozas de un buen momento.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Necesitas estar atento, porque el hecho que te esté yendo bien hace que gente a tu alrededor se quiera aprovechar de tu fortuna laboral. Las personas que te quieren entienden un no, mientras que quienes no te estiman de manera sincera, siempre se ofenderán cuando pongas límites razonables.