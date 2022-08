Aries (marzo 21-abril 20)

No todos los días son soleados y en esta jornada habrá algunas nubes en tu cielo, aunque no debes desquitarte con las personas que están a tu lado. Debes ser paciente hasta en las malas, que con el correr de las horas el día irá mejorando y terminarás de buena manera.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Los planetas apuntan en tu dirección, lo que te entregará un muy buen pasar y hará que la suerte esté de tu lado. A nivel familiar y personal pasarás por un día bastante positivo, por lo que te sentirás con toda la confianza para animarte a realizar cualquier tipo de actividad.

Géminis (mayo 21-junio 21)

No seas tan extremo en tus discusiones o puntos de vista diferente que tengas con los demás, porque esto te puede traer problemas con tu pareja y seres amados. Debes también tener en cuenta lo que sienten o miran ellos, ya que no eres el dueño de la verdad absoluta.

Cáncer (junio 22-julio 22)

De un momento a otro, casi sin darte cuenta, el amor vuelve a llenar tu corazón. Vuelves a sentir a los pájaros cantar y disfrutas el aíre fresco de las tardes. Esas emociones que creías pérdidas, inundan nuevamente tu alma. Hoy será un día bastante feliz en lo emocional.

Leo (julio 23-agosto 22)

Sientes que las cosas de a poco van mejorando, lo que te tiene muy contento, pero algunos problemas familiares harán que te preocupes más de lo necesario por asuntos que no tienen mayor importancia. Enfócate en lo que hasta ahora tan buenos resultados te ha dado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Necesitas tener la fortaleza suficiente para enfrentar a esas cargas negativas que te inundan. Ya has pasado por situaciones similares en el pasado, los malos días son parte de la vida y sabes que es imposible ver un arcoíris sin una tormenta previa. Son solo ciclos. Pronto todo mejorará.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

No son tiempos fáciles para la economía personal, por lo que debes ser más cuidadoso que nunca con aquellos gastos que tal vez no son tan importantes. Si no es algo urgente, busca no abrir la billetera, que muchas veces no te das cuenta cómo se va el dinero como el agua entre los dedos.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy tendrás una jornada muy buena y es gracias a que desde hace algún tiempo te inunda una energía positiva, que hace que atraigas lo bueno que te sucede. Sientes que tu vida está yendo en la dirección que quieres, aunque sea lento, el progreso es seguro.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

No hagas castillos en el aire e intenta mantenerte sereno en tu ilusión respecto a algunas situaciones, que muchas veces estas pueden venirse abajo de manera brusca y eso te puede terminar afectando. Debes ser sereno hasta que todo lo que sueñas se convierta en algo concreto.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Después de haber pasado por muchas situaciones complejas, hoy al fin estás disfrutando de la cosecha de tu esfuerzo. Hasta los momentos negativos cobran sentido en base a lo que disfrutas en el presente. Nada es casualidad y te mereces lo que vives.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Te levantas con toda la energía del mundo, dispuesto a dar la pelea por las cosas que crees que mereces. Ese amor que tantas noches de desvelo te ha causado, hoy lo ves más cercano que nunca. Solo está en ti luchar por lo que sientes. El único que fracasa es quien no lo intenta.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Esas preocupaciones que le quitaban energía a tu mente en los últimos días, al fin se solucionan, lo que te entrega una paz que te ayudará a disfrutar de un gran día. Este es el inicio de un proceso nuevo que estará cargado de muchas cosas positivas para ti.