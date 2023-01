Aries (marzo 21-abril 20)

La semana laboral termina con otro día positivo y optimista para ti, en donde sentirás que todo va como lo deseas. Aparte de eso tienes pensado algunos proyectos en el trabajo o en la vida personal. Tendrás buenas noticias respecto al dinero.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Debes tomarte las cosas con calma porque quizás hoy quedes bloqueado con asuntos de trabajo o de negocios. Si te comen los nervios, te irá peor porque para los problemas que te podrían surgir se necesitará astucia para resolverlos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Alguien te dañó hace muy poco, pero hoy tú se lo vas a devolver de manera inteligente e inesperada. El belicoso planeta Marte transita por tu signo y llevará a una actitud de lucha, tanto si quieres como si no, como ayer perdiste hoy te corresponde triunfar.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Comenzarás el día con poco ánimo pero lo acabarás mucho mejor, tal vez porque muchos de los problemas e inconvenientes que esperabas no te van a suceder, y sí vas a tener el apoyo de tus superiores o de las personas que te rodean.

Leo (julio 23-agosto 22)

Laboral y socialmente será uno de los mejores días de la semana para ti. Luego de una semana con muchos altibajos y sorpresas, hoy brillarás y tus iniciativas lograrán el éxito deseado. Te conviene escuchar a tu corazón y a tu intuición.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Eres muy valioso, sobre todo en el trabajo, pero también, en muchos casos y sin que lo notes, puedes convertirte en tu peor crítico o incluso tu peor enemigo. Pero cuando tu alma esta alineada y en armonía, como te sucederá hoy, puedes tener días fantásticos.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Para que las cosas salgan como quieres debes buscar la armonía y la concordia, el punto medio entre las partes conflictivas. Si tratas de imponer tu punto de vista las cosas saldrán mal, pero puedes lograr más cosas si muestras flexibilidad.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Nada te frena en tu lucha por tus objetivos y buscas diversos atajos para ir lo más rápido posible. Hoy tendrás un buen día, pero no por la suerte sino por una voluntad de hierro que se sobrepondrá a las adversidades que vayan ocurriendo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Tendrás un día inspirado y suertudo, pero a la vez también será un día lleno de lucha, con enfrentamientos ante adversarios. En ese ambiente de batalla un rayo afortunado te ayudará a triunfar. Cerrarás la semana laboral con éxito.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hay mucha probabilidad que sea un buen año para ti, quizás brillante, pero si con esfuerzos que poco a poco darán sus frutos. Hoy mismo tendrás un día así, con trabajo constante, y con la abundante suerte que te despejará el camino.

Acuario (enero 21-febrero 19)

No te obstines en ir por caminos que están cerrados, o en buscar soluciones inservibles. Ahora no puedes conseguir lo deseado, pero sí podrás hacerlo más adelante. Debes tener más flexible y paciente o te vendrán fracasos que no te corresponden. Espera tu momento.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

No temas, es cierto que tienes adversarios que te envidian, que los que te sonríen te apuñalan cuando te volteas. Pero es verdad que llevas a tu lado una protección providencial que sale en tu auxilio cuando más lo necesitas. Debes confiar en tu destino.