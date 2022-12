Aries (marzo 21-abril 20)

Se viene el final del año con un día muy positivo, más que los anteriores y en donde las cosas también te saldrán mejor. Además, hoy habrán alegrías o buenas noticias en tu entorno familiar, preludiando un fin de semana y fin de año con mucha felicidad.

Tauro (abril 21-mayo 20)

La suerte está de tu lado, pero si quieres que todo salga de acuerdo a tus planes y a lo que crees que mereces, entonces debes ser prudente y actuar con calma A tu alrededor hay personas que te envidian y les gustaría quitarte lo que tú has logrado con bastante sacrificio.

Géminis (mayo 21-junio 21)

No te dejes estar ni te acomodes en los éxitos que has obtenido hasta ahora, porque tu destino es mutable y puede surgir un inconveniente en cualquier momento, o un rival que ponga en peligro todo lo que habías conseguido. Hoy puede que las cosas se compliquen por algún suceso particular.

Cáncer (junio 22-julio 22)

El pasado es muy importante para ti, y cuando lo canalizas bien puede ser grandioso, pero hoy puedes hacerlo mal y caer en la pena o la melancolía. Debes tener muy en cuenta que hay un pasado doloroso que no regresará, tu vida va en camino a ser tranquila y feliz.

Leo (julio 23-agosto 22)

Quieres renovar tu vida, sacar de ella a personas y cosas que no te aportan, y avanzar hacia el destino que realmente deseas vivir y, asimismo, buscar a las personas que anhelas para tu día a día, y todos estos pensamientos los tendrás mucho en tu cabeza durante el día.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Ese gran sentido perfeccionista que siempre tienes, te complica sentir satisfacción total, o a disfrutar plenamente de tus logros. Por eso, aunque ahora estás en un buen momento y vas consiguiendo tus objetivos, hoy te encontrarán muy agobiado y preocupado sin razón alguna.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Estás en buen momento porque aunque tengas melancolía por dentro, hoy estarás mucho más predispuesto a dejarte llevar por el entusiasmo y la esperanza. Con o sin razón, visualizarás el futuro con mucha más ilusión de lo habitual. Es un buen augurio para el nuevo año que se viene.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Con el transcurso del día deberás elegir entre dos caminos, o quizás dos personas, y una de estas dos opciones podría hacerle feliz y afortunado. Si deseas elegir bien, tendrás que escuchar tanto al corazón como a la mente, no te fíes de las apariencias, te podrían engañar.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Tendrás muchas inquietudes o preocupaciones relacionadas con el dinero, tal vez porque los gastos son mucho mayores de los que pensabas, o los ingresos no alcanzan. Solo es algo momentáneo que pasará pronto, y los problemas se pueden solucionar con ser algo más cauto.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

La semana laboral finalizará para ti con un día muy positivo, pero tú estarás, en muchos momentos, exigente y con muchos malestares. Necesitas descansar y aliviar tu alma, no todo es trabajo o batallar por tus anhelos, ahora debes pasar tiempo con tu familia.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Puede que hoy el amor te haga pasar un mal rato, o alguna ilusión muy importante en el ámbito sentimental. Eres muy idealista y te ilusionas muy fácilmente con las cosas, pero deberías estar feliz porque allí donde las ves de un color rosa, en realidad solo era algo de color oscuro.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy tendrás preocupaciones relacionadas al dinero y otros asuntos materiales o laborales. Puede que haya algo de razón en tus miedos y agobios, pero ten en cuenta que siempre hay una providencia que te saca de las situaciones más complicadas en el último momento o de una forma sorpresiva.