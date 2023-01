Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy te espera un día muy feliz en donde las cosas serán como deseas. Pero es verdad que el inicio no será tan agradable e incluso sentirás que vas a tener un día muy malo o muy triste. Pero por suerte pasará exactamente lo contrario a lo que crees.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Urano, que transita por tu signo, te traerá un día repleto de sorpresas por uno u otro tipo de acontecimientos inesperados. Entre otras cosas, volverás a recibir noticias de algún familiar o ser querido con quien no tenías contacto debido a que se encuentra muy lejos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Hoy tu día será sorpresivamente agradables y feliz, pero debes tener cuidado porque podrías tener algún infortunio, crisis o ruptura en el ámbito amoroso. Sí surge algún conflicto o ves que va progresando la tensión trata de alejarte y evitar los roces si no quieres lamentarlo después.

Cáncer (junio 22-julio 22)

No sientas pena hoy. Para ti los regalos más valiosos no son los materiales sino los que te llegan al corazón, o los que vienen de alguien que aprecias mucho en secreto. Hoy no será un día decepcionante, ya que finalizará con mucha alegría y felicidad.

Leo (julio 23-agosto 22)

Una de las cosas que más te da felicidad es hacer felices a tus cercanos, quienes llevan tu sangre y comparten tu vida. Te da igual los esfuerzos o trabajos que debas hacer para cumplirlo, ya que te enorgullece poder sacrificarte por los tuyos.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Aunque tienes instaurado en ti el trabajo, sacrificio y entrega, algunas veces descubres que todos los esfuerzos que estás haciendo valen la pena, como el cariño y el agradecimiento que te dan quienes te rodean y te quieren, aunque no siempre los veas. Hoy será un día así.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy tendrás una sorpresa muy agradable en la vida íntima, una alegría imprevista en el amor o quizás un obsequiero inesperado que te emocionará mucho. Te espera un día inmensamente feliz, pero no sabes por qué. Deja que el destino te sorprenda.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Quizás este día no sea tan agradable para ti como deseas, aunque los demás te vean con una sonrisa que, en verdad, no es tan real como parece. Hay sueños dentro de tu corazón que, por ahora, están alejados de tu realidad actual y ya sabrás cómo concretarlos.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Hoy brillarás por sí solo, y no solo por tus virtudes, sino también por tu corazón. Solo estás feliz cuando los tuyos también lo están, y en un día como hoy mostrarás lo mejor de ti. Pero debes estar alerta porque hay enemigos y envidiosos a tus espaldas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

En este día habrán excelentes perspectivas relacionadas con el dinero, los negocios u otras cosas materiales. Un cambio muy positivo y suertudo se acerca a ti quizás hoy o muy poco después. Tendrás una gran oportunidad gracias a un ser muy querido.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Dedícate a disfrutar y no provoques conflictos innecesarios. Debes mirarle el lado bueno a la vida. Si tomas en cuenta este consejo, tu día será muy positivo. Ya tendrás otros momentos para ajustar tus cuentas con familiares, ya que hoy es momento de festejar y relajarse.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

El camino de tu vida que muchas veces te lleva sl sufrimiento hoy te llevará a la alegría. En un día como hoy, tu mayor preocupación es la felicidad de toda tu familia y seres cercanos. Pero el destino aguarda para ti una sorpresa que te pondrá muy feliz.