Este lunes inicia el programa de talento de Canal 13, Starstruck, de fanáticos a estrellas. Sergio Lagos es el conductor del espacio donde equipos 16 equipos integrados por tres personas realizan tributos a grandes artistas en musicales.

Los equipos harán tributos a Elvis Presley, Marc Antonhy, Juan Gabriel, Tina Turner, Raphael, Madonna, Shakira, Ana Gabriel, Rihanna, Vicente Fernández, Joe Cocker, Chayanne, Isabel Pantoja, Michael Jackson, Olivia Newton-John y Luis Miguel.

"Muchas personas me preguntan: ¿Qué es Starstruck? ¿De qué se trata? Básicamente es un modismo anglosajón para definir esa emoción profunda que producen algunos artistas con el público. Ese impacto certero, podríamos decirlo, en español, estrellarse con el artista", comenta Lagos en conversación con el matinal Tu Día.

Los jurados del programa son Andrea Tessa, Tonka Tomicic, José Alfredo Fuentes y Álvaro Escobar. En el caso de Sergio Lagos pasa de animar el programa Aquí se Baila en su regreso a los estelares a este nuevo desafío en Starstruck.

El animador y el jurado darán el inicio con un musical de obertura con la canción (I've Had) The Time Of My Life de la película Dirty Dancing.

¿A qué hora se estrena Starstruck, de fanáticos a estrellas este lunes 2 de mayo?

El programa comenzará a las 22:30, finalizado T13 central.