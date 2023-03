Una fuerte polémica protagonizó la estrella de la NBA Ja Morant en Estados Unidos, luego de que el sábado 4 de marzo se grabara en un live de Instagram con un arma en su poder. Esto ocasionó una sanción por parte de su equipo, Memphis Grizzlies.

Sin embargo, esto escaló hasta la propia liga estadounidense de básquetbol, ya que se dio a conocer que el jugador de 23 años fue sancionado con ocho partidos de manera retroactiva. Por esto, el base de los 'Osos' podrá estar a disposición para jugar el lunes ante los Dallas Mavericks.

Conocido su castigo, el jugador estadounidense rompió el silencio en una conversación con la cadena ESPN: "Esa pistola no era mía. Yo no soy así. No apruebo ningún tipo de violencia, pero tomo responsabilidad plena por mis acciones".

"Cometí un grave error. Puedo ver la imagen que he formado de mí mismo con estos errores recientes. En el futuro, voy a mostrarle a todo el mundo quien es Ja en realidad y cambiaré la narrativa que todos tienen", agregó la figura de los Grizzlies.

Ja Morant es la gran estrella de los Memphis Grizzlies en la NBA | Foto: Getty

Respecto a cómo perjudicó al equipo de Memphis, Ja indicó que "también puse a mi equipo en una posición difícil porque no pude estar en la cancha a causa de las decisiones que tomé. Lamento todo eso. No puedo esperar a estar de vuelta en la cancha sabiendo cuál es mi castigo. Lo acepto y siento que lo merezco por mis errores y lo que hice. Cuando regrese, estaré listo para jugar y listo para luchar por el anillo", sentenció Morant.

Este viernes los Grizzlies juegan como visitas ante los San Antonio Spurs, mientras que el sábado reciben en el Estado de Tennesee a los Golden State Warrior. Aquel compromiso ante el equipo de Stephen Curry será el último de la sanción, ya que el lunes 20 de marzo estará a disposición para que los de Memphis reciban a los Mavericks de la estrella Luka Doncic.