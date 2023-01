Desde el año 2020 que no se realiza el evento artístico.

El Festival de Viña del Mar es uno de los eventos que aún reúne a las familias alrededor de la televisión, donde destacados artistas nacionales e internacionales dicen presente en cada año. Uno de los momentos más esperados y de mayor rating, es la presentación de los humoristas. Sin embargo, a poco más de un mes, la organización todavía no oficializa a los nombres que estarán presente. Repasa aquí quiénes fueron los últimos comediantes en la Quinta Vergara en el 2020.

¿Quiénes fueron los últimos humoristas en estar en el Festival de Viña del Mar?

Dia 1: Stefan Kramer

Día 2: Javiera Contador

Día 3: Ernesto Belloni "Che Copete"

Día 4: Fusión Humor

Día 5: Paul Vásquez "El Flaco"

Día 6: Pedro Ruminot

Estallido Social

Por la pandemia que afectó al mundo, el Festival de Viña del Mar no se realiza desde el año 2020. Aquella edición no estuvo exenta de problemas, debido a que se realizó en el tiempo posterior al Estallido Social ocurrido en Chile, por lo que muchas voces pidieron su cancelación, pero esto no ocurrió y se llevó adelante el evento.

Claro que el humor, como suele ocurrir, terminó siendo la principal vía de escape. Gran parte de las rutinas de los comediantes que estuvieron en aquel 2020 sobre la Quinta Vergara, aludieron a lo que sucedía en las calles del país por esos días. Como se ha vuelto habitual, todos lograron llevarse todos los premios del evento.

Para el 2023, la organización todavía no revela los nombres de los humoristas que estarán presentes, pese a que el Festival de Viña del Mar comienza el domingo 19 de febrero. Sin embargo, Andrés Baile en TV+ informó que probablemente los que estén en el certamen sean Fabrizio Copano, Rodrigo Villegas, Belén Mora, Yerko Puchento, Pamela Leiva y una comediante de origen venezolana, que no es conocida en Chile.