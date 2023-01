El humorista explicó por qué no quiso presentarse en el Festival de Viña del Mar 2023.

La polémica respuesta de Iván Arenas por no ir al Festival de Viña 2023

Uno de los personajes más icónicos de la televisión chilena es Iván Arenas, humorista que dio vida durante muchos años al Profesor Rossa. Pero con el tiempo se hizo conocido por sus rutinas humorísticas de chistes en programas de TV, las que lo hicieron ser candidato a presentarse en el Festival de Viña 2023, evento al que Arenas no quiso asistir.

¿Por qué Ivan Arenas no quiso presentarse en el Festival de Viña 2023?

Durante el programa Pero Con Respeto que anima Julio César Rodríguez en las noches en Chilevisión, Iván Arenas explicó por qué le dijo que no a los llamados del Festival de Viña del Mar 2023, con quienes tuvo conversaciones tres veces para esta edición.

"No conviene, se quema la rutina y desaparece, porque hacer una rutina de humor es bien complicado", dijo el comediante, agregando que "si yo voy a Viña, paguen lo que me paguen, se acabó la rutina y si con suerte me contratan en dos o tres casinos más, van a decir 'ah, la rutina de Viña'".

Por esto prefirió no asistir al Festival, ya que "por la plata que te ofrecen, si [la rutina] la haces por fuera tres o cuatro veces más, no necesitas Viña".

En la entrevista también acusó las diferencias de trato entre artistas internacionales y los humoristas nacionales, ya que a los del extranjero le dan "el camarín con el color que él pidió, con un ramo de flores, chocolates, sushi de tal cosa o comida china de tal cosa, y yo, un plátano".

¿Quiénes serán los humoristas de Viña 2023?

Por ahora no hay ningún humorista confirmado para las noches del Festival de Viña del Mar 2023. Bombo Fica fue otro de los contactados por la organización, pero este se negó debido a que vio que su trabajo "estaba siendo mirado con bastante desprecio, considerando que uno es un artista que algo ha hecho en estos años", dijo en radio Bío Bío.

Así, aún no hay ningún número de humor confirmado para Viña 2023, los cuales suelen marcar el peak de sintonía de este tradicional evento.