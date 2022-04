Metallica tenía programado concierto para el miércoles 27 de abril en el estadio Nacional. Sin embargo el Instituto Nacional de Deportes emitió un comunicado explicando que el concierto no se podrá realizar en el Coloso de Ñuñoa.

“Lamentablemente, la última evaluación realizada confirmó que el Estadio Nacional no está en condiciones de recibir un evento masivo", comunicaron desde el IND, una situación que pone en riesgo la realización del evento.

¿Las razones? el IND las explicó en su comunicado: "Por existir riesgos para la seguridad de las personas y comprometerse la continuidad de los trabajos de las obras consideradas en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Esta determinación fue informada a DG Medios el 6 de abril".

La productora del evento entregó su postura: "Debemos empezar aclarando que hemos estado organizando y trabajando arduamente para la realización del evento de este concierto desde el año 2019. En agosto de ese año se solicitó la reserva del Estadio Nacional para el evento".

"Por razones ajenas a nuestra organización, los trabajos realizados en el recinto Estadio Nacional han demorado más de lo originalmente planteado. En virtud de esto, el 7 de marzo recibimos una comunicación del Director del Estadio Nacional, indicando que el concierto no podría realizarse", agregaron.

"DG Medios inmediatamente buscó la forma para salvaguardar este evento. La declaración

pública del IND indica que fue solicitada una reunión el día 21 de marzo, pero lo presentado

ese día fue un recurso extraordinario de revisión, el cual al día de hoy aún no ha sido

formalmente resuelto por la autoridad", complementaron desde la productora de eventos.

Según informan también sostuvieron una reunión para lograr la realización del evento: "Nos reunimos con representantes de la autoridad los días 24, 28 y 31 de marzo. En esta

última reunión asistieron las partes involucradas, incluyendo la constructora a cargo de la

obra. Aquí se nos expusieron claramente las medidas de seguridad requeridas para realizar

el evento, las cuales nos comprometimos a cumplir y a presentar un plan que asegurara el

normal funcionamiento del recinto".

También revelan que se reunieron con autoridades y que no se presentaron observaciones al proyecto que presentaron para la realización del evento. No obstante, de acuerdo a lo que comunican, desde Instituto Nacional de Deportes les dijeron que el evento no se podría realizar en el recinto deportivo.

"El día 6 de abril, a pesar de todo lo realizado y de haber presentado un plan

detallado de seguridad, nos es informado, sin mayor explicación, en una reunión con el

Director y Jefa de Infraestructura del IND, que el evento no podría realizarse.

La decisión fue sorpresiva para nosotros, ya que está supuestamente basada en razones de

seguridad, aún cuando éstas habían sido resueltas tras nuestra reunión el día 31 de marzo.

Sumado a esto, las instituciones que se encargan de la seguridad de estos eventos no habían

hecho ningún reparo a lo que presentamos".