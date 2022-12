El Super Bowl es el evento más importante del deporte del fútbol americano y uno de los más populares del mundo. Este partido entre equipos de la NFL paraliza a todo Estados Unidos y gran parte del mundo a tal punto que artistas, cine y publicidad también forman parte del evento con el show de medio tiempo, el cual ya tiene una presentación confirmada para el Super Bowl LVII.

¿Qué artista estará en el show del medio tiempo del Super Bowl?

En septiembre de 2022 se confirmó que la cantante barbadense Rihanna se presentará en el show de medio tiempo de la versión 57 del Super Bowl. La artista de pop mundial estará realizando su regreso a los escenarios después de un parón de seis años.

Rihanna mostrará su repertorio musical en el State Farm Stadium, estadio en el cual se jugará el Super Bowl 2023. Este recinto está ubicado en Glendale, Arizona, Estados Unidos.

¿Cuándo es el Super Bowl 2023?

El Super Bowl LVII de la NFL se jugará el domingo 12 de febrero de 2023.

Show de 2022

Rihanna fue la elegida para el evento de 2023, pero en 2022 el encargado de protagonizar el medio tiempo del partido de fútbol americano fue el rapero Eminem, quien se presentó junto a otros artistas como Dr. Dre, Kendrick Lamar y Snoop Dogg.

Pero no solo Eminem estuvo presente en el medio tiempo debido a que el cine también se hizo presente con sus primicias mundiales, una de ellas fue la revelación de un anticipo de la película Doctor Strange and the Multiverse of Madness, la cual se estrenó el 30 de marzo de 2022.

El Super Bowl de 2022 fue protagonizado por Los Angeles Rams, campeones de la Conferencia Nacional y los Cincinnati Bengals, vencedores de la Conferencia Americana. Este partido se lo llevaron los Rams por un marcador de 23 a 20 en California.

La versión del Super Bowl 2023 no contará con Los Angeles Rams debido a que recientemente quedaron eliminados y se quedaron sin Playoffs 2023.