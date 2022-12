Las marcas de ketchup en Chile que no cumplen con los ingredientes informados

Pese a no ser sano para la salud, muchos chilenos gustan de consumir comida rápida, como completos, papas fritas o hamburguesas, pero no solo comen el producto sino que le añaden aderezos como mayonesa o ketchup. Este último fue parte de un estudio realizado por la Odecu, que arrojó que no todas las marcas cumplen con lo informado en sus etiquetas.

¿Qué marcas de ketchup no cumplen con los ingredientes informados?

La Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) realizó un nuevo estudio tras lo hecho hace algunas semanas con las marcas de vienesas, en donde no todas cumplen con lo informado en sus etiquetas. Algo similar ocurre con las marcas de ketchup, un aderezo muy utilizado por los chilenos.

En total fueron 13 marcas analizadas en su sabor tradicional: Heinz, Hellmans, JB, Lider, Máxima, Malloa, Nuestra Cocina, Cuisine & Co, Tottus, Acuenta, Hunt, Traverso y Don Juan. El estudio arrojó los siguientes resultados:

-Cuatro marcas no cumplen con la cantidad de azúcar declarada en sus productos: Líder, Traverso, Don Juan y Acuenta poseen un 20% más de azúcar declarada. Pero de las 13 analizadas la marca con mayor cantidad de azúcar es Malloa, con 24 gramos de azúcar total en 100 gramos de producto.

-Con el sodio que informan en sus productos, todas cumplen en este ítem, siendo Máxima la única marca que está en el límite permitido.

-Todas cumplen con el reglamento respecto a la utilización de hongos y levaduras, lo que no presentaría problema al consumidor. Además, todas están en regla con el mínimo de tomate que deben utilizar.

Para conocer en detalle el estudio, puedes revisarlo HACIENDO CLIC AQUÍ.

Recomendación

El Presidente de la Odecu, Stefan Larenas, recomienda “preferir otros tipos de aderezos naturales elaborados en casa, y no abusar del consumo de ketchup", ya que su composición no es apta para personas con diabetes, resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia o dislipidemia.