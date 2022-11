La música regresó a Chile con fuera en este 2022, donde poco a poco la pandemia comenzó a permitir levantar las restricciones, con lo cual volvieron en gloria y majestad los espectáculos masivos. Rockout es uno de los eventos que promete ponerle los pelos de punta a los fanáticos que lleguen a presenciar el importante show.

¿Quedan entradas disponibles para el Rockout?

Todavía hay tickets para asistir al evento musical. Los sectores que quedan disponibles son los siguientes:

Galeria : $46.000

: $46.000 General : $72.450

: $72.450 Tribuna pacifico : $124.200

: $124.200 Cancha preferencial: $155.250

Las entradas se pueden comprar a través de Puntoticket.

¿Qué artistas se presentarán en el Estadio Santa Laura?

We Are The Grand

Las Ligas Menores

Fother Muckers

Miranda!

Molchat Doma

LP

The Killers

Tercera edición de Rockout

Este 10 de noviembre se vivirá una nueva jornada a pura música. Esta vez será en el Estadio Santa Laura de Independencia hasta donde los fanáticos arriben para presenciar un día cargado con buenos artistas, donde el plato fuerte del show será The Killers, mientras quienes abrirán los fuegos en el recinto de Unión Española serán la banda chilena We Are de Grand. Las puertas se abrirán a las 12:30 horas, mientras que el primer espectáculo será a las 14:00 horas.

Esta será la tercera edición de Rockout, por lo cual hay gran expectativa de lo que se pueda vivir. El Estadio Santa Laura no cuenta con estacionamientos, por lo que es una buena alternativa asistir en transporte público. La estación de Metro Plaza Chacabuco, perteneciente a la Línea 3, está a solo unos pasos del lugar donde será el evento musical. Para la salida funcionará 230X, un recorrido especial habilitado para la ocasión.

Dentro del recinto habrá venta de alcohol, claro que solo para mayores de 18 años como establece la ley, además de que debe ser ingerido en los lugares habilitados para ese fin.