Queda un poco más de un mes para que comience el Festival de Viña del Mar 2023 y durante las últimas horas se confirmaron a los humoristas, quienes tendrán la misión de hacer reír al "monstruo" de la Quinta Vergara. Entre las confirmadas para Viña 2023 está Laila Roth, artista del stand up.

¿Quién es Laila Roth?

Laila Roth es una humorista argentina de 36 años que se dedica al humor stand up. Su carrera comenzó en 2010 en Buenos Aires. Pero no sería hasta 2017 cuando lanzó su primer stand up llamado "Genia capa bueno chau".

Roth se ha presentado con su rutina de stand up en diversos lugares del mundo, tales como Uruguay, España y el propio Chile, país que visitará nuevamente para hacer reír al "monstruo" de la Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar.

La humorista argentina se encuentra actualmente presentando su stand up en el país trasandino. Además también realizará presentaciones en otros países como España, Uruguay y Países Bajos.

Laila Roth se sumará a Rodrigo Villegas, Belén Mora, Fabricio Copano, Yerko Puchento y Pamela Leiva como los humoristas del Festival de Viña del Mar 2023.

Cabe destacar que estos seis humoristas todavía no tienen designado su día de presentación en la Quinta Vergara.

¿Cuándo se realizará el Festival de Viña del Mar 2023?

El Festival de Viña se realizará durante el 19 y 24 de febrero de 2023 en su tradicional anfiteatro de la Quinta Vergara.

Viña 2023 será transmitido por TVN y Canal 13, mientras que en la señal de cable también estará disponible STAR Channel. Además, este festival se podrá ver vía streaming a través de la plataforma de STAR+.

El Festival de Viña del Mar 2023 será animado por Martín Cárcamo, de Canal 13, y María Luisa Godoy, de TVN.