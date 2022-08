La noche de este domingo 21 de agosto se emitió en Chilevisión un nuevo capítulo de eliminación en El Discípulo del Chef, en donde se conoció el tercer participante eliminado de la cuarta temporada.

El programa, dirigido por Emilia Daiber , reúne a diversos participantes de programas de cocina emitidos en Chile, como lo es Master Chef, Top Chef, Bake Off y el propio El Discípulo del Chef en sus temporadas anteriores.

El duelo de eliminación se dio entre el equipo azul, de la chef China Bazán, y el equipo rojo del español Sergi Arola, ya que previamente el conjunto verde del italiano Ennio Carota obtuvo la inmunidad luego de ganar en el desafío de la noche: Recrear el menú del matrimonio entre Marcelo "Chino" Ríos y Giuliana Sotelo.

¿Quién fue eliminado de El Discípulo del Chef?

Tras una prueba de cocina con sabor a la chilena, el equipo perdedor finalmente fue el rojo. Es por esto que el chef del equipo derrotado, Sergi Arola, eligió como nominadas a Rocío Marengo y a Jacqueline Pardo, para que sea una de ellas quien deba abandonar el programa.

"Jacque me aporta muchísimo sabor, pero Rocío me pone de buen humor, me centra, y tengo que decidir por lo que le conviene al equipo. Por eso, con mucho pesar me despido hoy de Jacque", decidió el chef español.

Así, Jacqueline Pardo es la nueva eliminada de El Discípulo del Chef. Luego de no ser más parte del programa, la mamá de Arturo Vidal declaró en el Instagram de Chilevisión que "se fue la que tenia que irse".