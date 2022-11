Durante la jornada de este jueves la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, anunció a tres nuevos artistas que se presentarán en la versión número 62 del Festival de Viña del Mar, evento que se realizará en 2023 después de dos años de suspensión por la pandemia del Covid-19. Dicho anuncio contó con el número anglo que tendrá este festival.

¿Quiénes son los artistas del Festival de Viña 2023?

A continuación te dejamos los artistas que se confirmaron durante esta jornada para formar parte del Festival de Viña 2023:

Christina Aguilera

El gran número anglo de la edición 2023. Con más de 20 años de trayectoria musical, la cantante estadounidense dirá presente por primera vez en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Con exitosos sencillos como "Hurt", "Candyman" "Ain't no Other Man" y "Genie In A Bottle", entre muchos más, buscará provocar una verdadera fiesta en la Quinta Vergara.

Christina Aguilera se presentará el jueves 23 de febrero de 2023 en Viña del Mar.

Los Jaivas

Con 60 años de trayectoria, la banda chilena Los Jaivas volverá a presentarse en el Festival de Viña después de 12 años. La banda de rock nacional llegará a la Quinta Vergara con destacados temas como "Hijos de la Tierra", "Mambo de Machaguay", "Sube a Nacer Conmigo Hermano" y "Mira Niñita".

Los Jaivas se presentarán el martes 21 de febrero de 2023.

Karol G

La cantante colombiana de Reggaetón fue la tercera artista confirmada durante esta jornada. Karol G llegará a Viña del Mar con grandes éxitos entre los que destacan "Provenza" y "Gatúbela", canciones que lanzó durante este mismo 2022.

Karol G se presentará el domingo 19 de febrero de 2023 en el Festival de la Canción Internacional.

Toma forma

Estos tres artistas mencionados se sumarán a la parrilla programática del Festival de Viña 2023 que ya cuenta con nombres como Camilo, Paloma Mami, Alejandro Fernández, Maná, Polima Westcoast y Nicki Nicole. Cabe destacar que todavía falta por confirmar a otros artistas importantes de este festival: los humoristas.

¿Cuándo se realizará el Festival de Viña 2023?

La edición 62 del Festival de Viña del Mar se realizará entre el 19 y 24 de febrero de 2023. La edición 2023 de Viña será transmitida por TVN, Canal 13 y STAR+ y tendrá como animadores a María Luisa Godoy y Martín Cárcamo.