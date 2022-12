Conoce cuándo salen a la venta los boletos para el segundo concierto de The Weeknd en Chile, y el valor que tendrán.

The Weeknd tendrá segundo show en Chile: ¿Cuándo salen las entradas y cuál es el precio?

Mucha expectación hay en la fanaticada de The Weeknd por la vuelta del artista canadiense a Chile, ya que se presentó por primera y única vez en 2017. Pero será en 2023 la segunda ocasión en que el cantante realice un show en el país, aunque sumó otra fecha para quienes no alcanzaron a comprar sus entradas.

¿Cuándo salen las estradas para el segundo concierto de The Weeknd?

El compositor norteamericano se presentará el domingo 15 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, concierto que tiene todas sus entradas agotadas. Es por esto que la productora DG Medios anunció que habrá un segundo show, el que se realizará el lunes 16 de octubre en el mismo recinto.

Los boletos para este segundo recital saldrán a la venta en las siguientes fechas:

Preventa clientes Entel o pago con tarjetas Scotiabank: 14 de diciembre a las 11:00 horas . Tendrán un 20% de descuento.

. Tendrán un 20% de descuento. Venta general: 15 de diciembre a las 11:01 horas.

Al igual que en la primera fecha, las entradas serán puestas a la venta a través de Ticketmaster.

¿Qué precio tienen las entradas?

El valor de los tickets será el mismo que el del primer concierto de The Weeknd:

Pit Andes: $344.840

Pit Pacífico: $344.840

Pacífico Centro: $216.690

Pacífico Sur Tritón: $175.915

Cancha Entel Andes: $140.965

Cancha Entel Pacífico: $140.965

Andes: $123.940

Cancha General Scotia: $76.890

Galería: $59.415

Movilidad Reducida: $59.415

Gira "After Hours Til Dawn"

El cantante y compositor The Weeknd se presentará en ciudades como Fildadelfia, Estocolmo, Ciudad de México, Río de Janeiro, entre otras antes de presentar en La Florida lo realizado en sus álbumes After Hours(2020) y Dawn FM(2022), en donde cantará entre otros temas Blinding Lights o Save Your Tears.

Pero no solo realizará su show el canadiense, ya que también tendrá como artistas invitados a los productores Kaytranada y Mike Dean.