¿Por qué Don Francisco no animará la Teletón 2022? El conductor da un paso al costado

Ya está todo listo para la realización de la Teletón 2022. Para muchos, el show televisivo de la recaudación de fondos es un panorama obligado por los espectáculos artísticos y para conocer la realidad de las personas en situación de discapacidad. Sin embargo, este año no contará con la animación de Don Francisco.

¿Por qué no animará Don Francisco?

Desde hace algunos años el histórico conductor de la cruzada solidaria venía hablando de la posibilidad de dar un paso al costado. Sin embargo, durante este 2022 y a través de una carta al director en El Mercurio, anunció su decisión. "Camino a cumplir 82 años de vida, me parece responsable y necesario. No voy a liderar la campaña, pero siempre voy a estar y, mientras las fuerzas me lo permitan", expresó en el citado medio.

De todas maneras, Don Francisco sí estará presente en la Teletón 2022, claro que desde un rol más secundario desde el punto de vista televisivo. Serán cerca de 15 animadores los que estarán sobre el escenario durante las 27 horas transmisión. Karen Doggenweiler, Daniel Fuenzalida, Francisco Saavedra, Cecilia Bolocco, Rafael Araneda y Luis Jara, entre otros lo reemplazarán.

42 años de historia y 14 centros Teletón como legado

Mario Kreutzberger en 1978 comenzó con la idea de realizar un evento que lograra reunir ayuda para las personas en situación de discapacidad, inspirado en lo que hacía Jerry Lewis en Estados Unidos. Luego de conocer a Ernesto Rosenfeld de la Sociedad Pro-Ayuda, se reunió con todos los canales y radios de la época para convencerlos de realizar esta cruzada solidaria.

Actualmente Teletón ayuda a miles de niños y adultos en situación de discapacidad, con 14 centros a lo largo y ancho del país. El evento se ha convertido en un pilar dentro de la sociedad chilena, siendo un ejemplo de historias de superación.