Spy x Family se posiciona como uno de los animé más queridos de la temporada. Desde su estreno en Crunchyroll la evaluación de los usuarios ha sido muy buena con un promedio de 4,8 estrellas sobre una puntuación de 5.

El capítulo 2 de la adaptación al animé del manga creado por Tatsuya Endō fue un éxito total. Es más, los usuarios del portal Animé Trending lo ubicaron como el número 1 de la semana por sobre la tercera temporada de Kaguya Sama - Love is War, la primera temporada de Shikimori Not Just a Cutie y la segunda de The Rising of the Shield Hero, entre otros.

Yor tuvo su aparición en el segundo episodio del animé para integrarse a la familia Forger que inició en el primer capítulo con Loid y Anya.

¿Cuándo se estrena el capítulo 3 de Spy x Family?

El tercer episodio del animé se emitirá el día sábado 23 de abril en los siguientes horarios

Chile 11:30 AM

Perú 10:30 AM

Argentina 12:30 PM

México 10:30 AM

¿Cómo ver el capítulo 3 de Spy x Family?

Puedes ver el episodio a través de la plataforma Crunchyroll.