La temporada de promavera ha sido muy importante en cuanto a estrenos y novedades en el mundo del animé. Con Spy x Family liderando la sintonía de las series y siendo tema recurrente el día de su estreno en redes sociales.

Spy x Family

Spy x Family se ha consolidado como uno de los animé favoritos de la temporada, lleva tan sólo 3 capítulos y estos han causado furor en las redes sociales y en las plataformas de streaming, como Crunchyroll, plataforma en la que tiene una evaluación promedio de cinco estrellas.

Kawaii dake ja Nai Shikimori-san

Shikimori’s not just a cutie como es su traducción en inglés, estuvo entre los más anticipados de la temporada de primavera, es que esta comedia romántica, escrita originalmente por Keigo Maki, y adaptada al animé por el estudio Doga Kobo, trae risas y un poco de drama sobre la historia de Izumi y su novia Shikimori-san, quien es vista como la chica perfecta, pero que trae consigo un lado oscuro.

The Rising of the Shield Hero 2

Tate no yuusha no nariagari o The Rising of the Shield Hero (en inglés) cuenta la historia de Naofumi, protagonista que en su mundo es una persona cualquiera, pero que se ve transportado a otra realidad dónde es un joven héroe con un escudo en un mundo desconocido.

Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic, tercera temporada

Uno de los animé romántico más destacado de los últimos tiempos, es sin duda alguna, Kaguya-sama: Love is War, que ya va en el tercer capítulo de la tercera temporada. Y que ha recibido buenas críticas por parte de los espectadores del animé, quienes lo han calificado con cinco estrellas de cinco.

Komi-san wa, Comyushou desu. 2da temporada

Komi-san No Puede Comunicarse fue uno de los animé más esperados en el año 2021 y muchos esperan con ansias las aventuras de la joven con ansiedad social, que tiene el objetivo de hacerse de 100 amigos, con la ayuda de Tadano.

Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen tercera temporada

Trata de las aventuras de Myne, una joven que ha reencarnado en un mundo de fantasía tras ser aplastada en su anterior vida por una estantería. Lo curioso es que Myne conserva sus recuerdos de la otra vida, valiéndose de ellos para hacerse su propio hueco en el mundo y cumplir su sueño

Tomodachi Game

A grandes rasgos, nos habla sobre la importancia del dinero y la amistad bajo el marco de un robo que pone en tela de juicio la lealtad de un grupo de amigos, así como su seguridad personal.