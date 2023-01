Uno de los eventos más importantes del deporte, es el Super Bowl. La final de la NFL no solo reúne a los fanáticos de esta disciplina, sino que también a los curiosos que solo esperan ver el show del medio tiempo. Rihanna será la encargada de animar el espectáculo principal en la definición del fútbol americano, por lo cual todos quieren saber los detalles de su presentación.

Las canciones que podría cantar Rihanna

Como se sabe, el show del medio tiempo del Super Bowl tiene un tiempo muy reducido: solo 14 minutos tendrá disponible la nacida en Barbados para conquistar a los espectadores. Si bien ese periodo pareciera no ser mucho, en el pasado ha sido suficiente para que otras leyendas pasen a la historia por el espectáculo presentado. Madonna, Michael Jackson, Paul McCartney, The Who, Prince y muchos más han asumido la misma responsabilidad.

Rihanna estuvo lejos de los escenarios durante el 2022, debido a que dio a luz a su primer hijo. El 2023 pretende retomar su carrera con todo y qué mejor que hacerlo en un escenario tan importante como el del Super Bowl. Al no tener actividad musical en el último tiempo, como canciones o álbumes, se espera que interprete algunos de sus mayores éxitos. En los 14 minutos podrían estar:

Umbrella

Love on the Brain

All of the Lights (Kanye West)

Work (Con Drake)

Pon de Replay

Consideration

FourFiveSeconds

Love the Way You Lie (con Eminem)

Stay

Kiss It Better

Mucha expectativa

Rihanna es sin duda una de las mejores artistas de este siglo. Eso no está en tela de juicio. Es por esto que ha generado una alta expectativa al anunciar su presentación en la final de la NFL. El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más vistos del año, el cual será el gran regreso a los escenarios de la cantante tras ser madre. La organización siempre intenta mantener todos los detalles en secreto, aunque estos serán develados el 12 de febrero en el State Farm Stadium de los Arizona Cardinals.