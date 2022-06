Conoce aquí dónde ver el nuevo capítulo de la segunda temporada de The Rising of the Shield Hero.

The Rising of the Shield Hero | ¿Cuándo y dónde ver el capítulo 10 de la segunda temporada?

Polémico se ha convertido el estreno de los nuevos capítulos de The Rising of the Shield Hero, luego de que los fanáticos de la serie acusaran de repetitivos los capítulos en comparación a antiguas entregas.

Tate no yuusha no nariagari o The Rising of the Shield Hero (en inglés) cuenta la historia de Naofumi, protagonista que en su mundo es una persona cualquiera, pero que se ve transportado a otra realidad dónde es un joven héroe con un escudo en un mundo desconocido.

En 2019 se llevó a cabo la primera adaptación animada de la obra, que estuvo dirigida por Takao Abo y hecha por la casa de animación Kinema Citrus, a la que se sumó DR Movie para la segunda temporada, donde se remplazó su director.

Pero recordemos que este animé tiene sus comienzos como una novela ligera que comenzó a ser publicada en el 2012 por la editorial Shosetsuka ni Naro. En agosto de 2017, la editorial Media Factory lanzó al mercado un manga con 12 volúmenes, inspirado en la popular historia.

¿Cuándo puedo ver el capítulo 10 de la segunda temporada?

Puedes verlo a través de Crunchyroll este miércoles 8 de junio, en los siguientes horarios: