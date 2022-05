The Voice 2022: ¿Qué es El Regreso o The Comeback Stage con un quinto coach?

The Voice Chile 2022 se ha convertido en el programa favorito de los televidentes al horario estelar de la televisión chilena. El programa de cazatalentos suele ser el ganador en cuanto a rating de refiere.

Se anunció la llegada de El Regreso o The Comeback a las pantallas de Chilevisión. Este spin off funcionará como una especia de repechaje para los artistas que por alguna u otra razón no hicieron que el jurado volteara luego de sus presentaciones.

Este repechaje contará con un conocido quinto coach o jurado, el que estará a cargo de escuchar las presentaciones de los rezagados y los acompañará durante el programa, pero este estrá acompañado de un host digital.

La licencia, que ya ha sido parte de las versiones de The Voice en Estados Unidos, Alemania, Argentina y España, ha tenido una increíble recepción, tanto del público como de los participantes rezagados. Es importante destacar que, en la versión española del programa, el ganador de este formato se convirtió finalmente en el triunfador de The Voice.

Es importante destacar que los jueces originales de The Voice 2022 son los que se encargarán de decidir si es que se suman o no finalmente al programa original, como una segunda oportunidad.