The Voice Chile 2022: ¿Cómo quedaron los equipos tras el capítulo 10 del programa?

The Voice Chile

The Voice Chile continúa en busca de más voces y este lunes 9 de mayo en su emisión del capítulo 10, no fue la excepción. Beto Cuevas, Gente de Zona y Cami Gallardo sumaron nuevos talentos a sus equipos, mientras que Yuri no integró un nuevo cantante a sus filas.

En relación a aquello, así es como se conforman los equipos tras el capítulo 10.

Yuri: Catalina Fernández, Rodrigo Quinteros, Ignacio Aravena, Natalia Santander, Sebastián Salinas, Andrea Castillo, Erick John Kram, Luis Rivas, Daniela Bravo, Luz Pérez y Juan Carlos Grandón.



Gente de Zona: Cristián Aranda, Joel Araya, Yoselyn Colmenares, Jorge Caraccioli, Taylor Fritzson Jean, David Fica, Paulo Zieballe, Vannia Aguilar, Chanthal Roldán, Mila Riestra, Isaac Mora, Tiare Huerta, Fernando Vargas, Alessia Traverso y este lunes a Laura Garzo .



. Beto Cuevas: Erika Vanss, Pablo Cavieres, Camila Ugarte, Carla Quintana, Yordan Matamala, Katherine Fernández, Daniel Ortiz, Natalia Reyes, Melanie Aguilera, Amelie Sylleros, Fernando Cabrera y este último capítulo integró a Francia Valdés y Jairo Hoffer .



. Por último, Cami Gallardo adicionó a dos voces y su equipo está conformado por: Analys Lagos, María Fernanda Burgos, Constanza Saavedra, Roberto Lobos e Ignacia Altamirano, Trinidad Reid a los que se les sumó Jeremy Castro, Fabiola Inostroza, Isaac Mora, mientras que Jhon Soto y Bastián Véjar fueron los último en sumarse.

El programa de voces continúa sumando nombres a los distintos equipos | Foto: Captura Chilevisión

Recordemos que este martes 10 de mayo es un nuevo capítulo de The Voice Chile y lo puedes ver a través de Chilevisión a eso de las 23:00 horas tras un nuevo episodio de Doctor Milagro.