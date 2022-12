Hoy es un día especial para los niños y adultos del mundo, ya que el Viejito Pascuero visitará las casas alrededor del planeta para llevar alegría y esperanza a quienes creen en la magia de la Navidad. Claro que hacerlo en trineo y con un par de renos tirando no es tarea sencilla, por lo cual Google habilita una opción de seguirlo en vivo para saber en qué parte está.

¿Cómo seguir EN VIVO el viaje del Viejito Pascuero por el mundo?

Para saber en qué parte del planeta se encuentra Santa en cada momento, puedes hacerlo pinchando aquí para ingresar al sitio santatracker.google.com. El gran protagonista de la Navidad tiene que hacer un extenso viaje para lograr cubrir todas las casas del mundo.

¿A qué hora pasará Santa por Chile?

Según lo informado por los ayudantes del Viejito Pascuero, él debería pasar por territorio nacional a las 00:00 horas del domingo 25 de diciembre. Los renos entrenan durante todo el año para recorrer los millones de kilómetros que requiere este viaje.

¿Cómo recibir una llamada del Viejito Pascuero?

En caso de que quieras hablar con Santa, Coca Cola habilitó un sitio web donde puedes ingresar tus datos y así conversar con él. Para hacerlo, solo debes pinchar aquí y seguir las instrucciones.

Navidad en familia

La visita del Viejito Pascuero durante Noche Buena, es una gran oportunidad para que las familias se puedan reunir alrededor de la comida, dejando de lado los teléfonos y la televisión. Si bien es lindo recibir regalos, no siempre se puede tener lo que se desea, ya que muchas veces Santa no puede visitar a todos los niños del mundo. Si esta noche se tiene la oportunidad de abrir un obsequio, hay que agradecer aquella fortuna que no todos tienen.

En días donde Viña del Mar ha sido golpeado por incendios que dejaron a familias sin hogar, se debe reflexionar que lo más importante es tener a los seres queridos sanos y cerca. Ese es el verdadero espiritu navideño ¡felices fiestas!