WWE Hell in a Cell 2022 | Horario, quién transmite y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el PPV de lucha libre

WWE nuevamente será protagonista el domingo en la noche porque estará presentando su quinto PPV del año, el cual será Hell in a Cell 2022, la llamada celda infernal que será la estelarista del evento que se desarrollará en el Allstate Arena, recinto ubicado en Rosemont, Illinois, Estados Unidos.

Una de las peleas principales del evento la protagonizarán Seth Rollins y Cody Rhodes, quien después de estar alejado de WWE durante seis años volvió a la empresa de lucha libre y rápidamente se posicionó en los puestos estelares. Este será el tercer enfrentamiento entre Rollins y Rhodes, los dos enfrentamientos los ganó Cody: en la primera noche de Wrestlemania 38 y en Wrestlemania Backlash.

Cabe destacar que durante esos años de ausencia Cody Rhodes ayudó a fundar All Elite Wrestling (AEW), empresa de lucha libre que es la actual competencia de WWE.

Otra pelea del evento será la de Kevin Owens vs Ezekiel (antes conocido como Elias), quienes se enfrentarán a raíz de una rivalidad que justamente se originó por el nuevo personaje del anteriormente conocido como Elias.

Las mujeres también tendrán acción porque la Campeona Femenina de Raw Bianca Belair defenderá el título frente a Becky Lynch y Asuka.

A continuación te dejamos la cartelera del evento, la cual podría agregar más combates durante la edición de hoy del programa Smackdown.

Cartelera Hell in a Cell 2022

Combate en Hell in a Cell: Cody Rhodes vs Seth Rollins

Campeonato de los Estados Unidos: Theory (c) vs Mustafa Ali

Triple amenaza por el Campeonato Femenino de Raw: Bianca Belair (c) vs Becky Lynch vs Asuka

Kevin Owens vs Ezekiel

Bobby Lashley vs Omos (con MVP)

Combate mixto de tres contra tres: Finn Balor, AJ Styles y Liv Morgan vs Judgement Day (Edge, Damian Priest y Rhea Ripley)

Día y Hora: ¿Cuándo es WWE Hell in a Cell 2022?

Hell in a Cell 2022 se realizará este domingo 5 de junio de 2022 a las 20:00 horas de Chile, mientras que el kickoff del evento iniciará a las 19:00 horas.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV WWE Hell in a Cell 2022?

El PPV será emitido por el canal Fox Sports 1, en las siguientes señales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo WWE Hell in a Cell 2022?

El PPV de la empresa de lucha libre más grande del mundo se podrá ver en streaming a través de WWE Network.