Este lunes se emitirá un nuevo capítulo de la marca RAW, de la WWE, recordemos que esta vez se realizará desde el AT&T Center de San Antonio, Texas. Asimismo, se acerca el próximo PPV de la mayor empresa de wrestling, el ya tan conocido SummerSlam 2022.

El show estará marcado por una de las superestrellas que tendrá su regreso al cuadrilátero esta jornada, que será Brock Lesnar, la “Bestia Encarnada” está programada para hacer su aparición en el RAW de este lunes y se espera que haga un segmento donde se refiera a su combate con Roman Reigns en el evento de verano.

De esta manera, eso no es todo, ya que otros luchadores que saldrán a deleitar a los miles de fanáticos de la lucha libre en Texas son, Bobby Lashley, quien en un reto abierto pondrá en juego su Campeonato de los Estados Unidos, además de la presencia de Seth Rollins, Rey Mysterio, Bianca Belair, Becky Lynch y el actual hombre del maletín de Money In The Bank, Theory.

En esta misma línea, si quieres saber que pasará en el próximo PPV “SummerSlam 2022” no puedes perderte el próximo capítulo de la WWE Monday Night Raw. A continuación, te contamos el horario y quién transmite.

Día y hora: ¿Cuándo comienza Monday Night Raw?

Monday Night Raw se realizará este lunes 11 de julio a las 19:30 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Monday Night Raw?

Monday Night Raw será transmitido por Fox Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 2