WWE Money in the Bank 2022 | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING el evento PPV de lucha libre

Este sábado WWE, la empresa de lucha libre más grande y popular de la actualidad, realizará el PPV Money in the Bank 2022, un evento con una temática muy particular, el cual suele captar más atención de lo habitual debido a que se desarrollarán dos combates especiales que otorgarán oportunidades por campeonatos mundiales.

Como lo adelantamos en anteriores textos, durante el programa Smackdown se definió al séptimo luchador que disputará el maletín de los hombres, se trata de Madcap Moss, quien derrotó a Ezekiel, The Miz y Happy Corbin en una lucha de cuatro esquinas.

Con este resultado, los siete luchadores que intentarán subir la escalera para tomar el maletín, el cual garantizará una lucha por un campeonato mundial son: Sami Zayn, Omos, Sheamus, Drew McIntyre, Riddle, Madcap Moss y Seth Rollins.

Mientras que el combate de escaleras femenino por el maletín lo protagonizarán Liv Morgan, Becky Lynch, Alexa Bliss, Shotzi, Asuka, Lacey Evans y Raquel Rodríguez.

Además de los combates Money in the Bank, Theory defenderá el Campeonato de los Estados Unidos frente al experimentado Bobby Lashley, ex campeón de WWE.

El evento se realizará en el MGM Grand Garden Arena, recinto ubicado en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Cartelera de Money in the Bank

Combate Masculino Money in the Bank: Sami Zayn vs Omos vs Sheamus vs Drew McIntyre vs Riddle vs Seth Rollins vs Madcap Moss

Combate Femenino Money in the Bank: Alexa Bliss vs Liv Morgan vs Raquel Rodríguez vs Asuka vs Lacey Evans vs Becky Lynch vs Shotzi

Campeonato de los Estados Unidos: Theory (c) vs Bobby Lashley

Campeonato Femenino de Smackdown: Ronda Rousey (c) vs Natalya

Campeonato Indiscutido de Parejas: The Usos (Jimmy y Jey) (c) vs The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins)

Campeonato Femenino de Raw: Bianca Belair (c) vs Carmella

Día y Hora: ¿Cuándo es WWE Money in the Bank 2022?

Money in the Bank 2022 se realizará este sábado 2 de julio 2022 a las 20:00 horas de Chile, mientras que el kickoff del evento iniciará a las 19:00 horas. El evento se realizará en el MGM Grand Garden Arena, recinto ubicado en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV WWE Money in the Bank 2022?

El PPV será emitido por el canal Fox Sports 1, en las siguientes señales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo WWE Money in the Bank 2022?

El PPV de la empresa de lucha libre más grande del mundo se podrá ver en streaming a través de WWE Network.