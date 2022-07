Este sábado WWE, la empresa de lucha libre más grande de la actualidad, estará presentando el PPV SummerSlam 2022, conocido como "La fiesta más grande del verano", el cual tendrá interesantes combates que se desarrollarán desde el Nissan Stadium, recinto ubicado en Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

La pelea estelar de la jornada la protagonizarán Roman Reings y Brock Lesnar, quienes lucharán por el Campeonato Indiscutido de WWE, título que ostenta Reings. Durante este PPV el luchador Theory, actual Mr. Money in the Bank, podría intervenir en la lucha o después de ella para canjear su oportunidad por el campeonato mundial.

Otra lucha llamativa del evento será la que protagonizará el youtuber Logan Paul, quien firmó un contrato de superestrella con WWE, frente a The Miz. La rivalidad entre ambos comenzó en Wrestlemania 38 cuando The Miz atacó a Paul después de haber formado equipo contra Rey Mysterio y su hijo Dominik.

Cabe destacar que originalmente también estaba pactado un combate entre Seth Rollins y Riddle, pero este último se lesionó en el pasado Monday Night Raw, por lo que no podrá competir mañana. Hasta ahora no se sabe si Rollins luchará o no en el evento más grande del verano.

Cartelera del evento

Campeonato Universal Indiscutido de WWE - Combate Last man standing: Roman Reings (c) vs Brock Lesnar

Campeonato de los Estados Unidos de WWE: Bobby Lashley (c) vs Theory (Mr. Money in the Bank)

Campeonato Femenino de Smackdown: Liv Morgan (c) vs Ronda Rousey

Campeonato Femenino de RAW: Bianca Belair (c) vs Becky Lynch

Campeonato Indiscutido en Parejas de WWE: The Usos (Jimmy y Jey Uso) vs The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) con Jeff Jarrett como árbitro especial

Logan Paul vs The Miz

Pat McAfee vs Happy Corbin

Combate sin descalificación: Los Mysterios (Rey Mysterio y Dominik) vs The Judgement Day (Finn Bálor y Damian Priest) acompañados por Rhea Ripley

Día y Hora: ¿Cuándo es WWE SummerSlam 2022?

Summerslam 2022 se realizará este sábado 30 de julio 2022 a las 20:00 horas de Chile, mientras que el kickoff del evento iniciará a las 19:00 horas.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV WWE SummerSlam 2022?

El PPV será emitido por el canal Fox Sports 1, en las siguientes señales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo WWE SummerSlam 2022?

El PPV de la empresa de lucha libre más grande del mundo se podrá ver en streaming a través de WWE Network.