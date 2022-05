Se acerca un gran evento para la WWE, se trata de WrestleMania Backlash, evento PPV (pay-per-view) que se da después de WrestleMania, este tendrá lugar este domingo 8 de mayo desde el Dunkin Donuts Center, en la ciudad de Rhode Island, Estados Unidos.

El evento estará marcado por la presencia de un experimentado luchador, como lo es Cody Rhodes, quien se enfrentará a Seth Rollins, estos se enfrentarán en un combate individual. Esta será la segunda pelea entre los luchadores, ya que la primera se dio en WrestleMania 38, que estuvo marcada por la sorpresiva llegada de Rhodes.

Durante esos años de ausencia Cody Rhodes luchó en empresas com New Japan Pro Wrestling, Impact Wrestling , Ring of Honor y All Elite Wrestling, empresa que ayudó a fundar y en la que fueron sus últimas apariciones antes de volver a la WWE.

Finalmente, el Main Event será un combate por equipos entre The Bloodline, conformado por The Usos, campeones en parejas de Smackdown, y Roman Reings, campeón universal de WWE, frente al team RK-Bro, conformado por los campeones en parejas de Raw: Randy Orton y Riddle, y Drew McIntyre.

¿A qué hora es WrestleMania Backlash 2022?

WrestleMania Backlash 2022 se realizará este domingo 8 de mayo de 2022 a las 20:00 horas de Chile.

¿En qué canal ver en vivo por TV Wrestlemania Backlash 2022?

WrestleMania Backlash 2022 será transmitido por Fox Sports 1.

¿Quién transmite por streaming en vivo Wrestlemania Backlash 2022?

WrestleMania Backlash 2022 se podrá ver en vivo en streaming solo a través de WWE Network.