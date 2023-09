Chile es uno de los países que tiene mayor fanaticada de la WWE en Sudamérica. La empresa más grande de lucha libre en el mundo no se olvidó de los chilenos y dejó un saludo por las Fiestas Patrias.

“Este 18 lo celebramos con asado y empanadas. ¡Felices Fiestas Patrias Chile!”, publicaron a través de la cuenta en español, adjutando un video en el cual dejan mensajes dos importantes superestrellas: Charlotte Flair y Rey Mysterio.

“Felices Fiestas Patrias Chile”, expresó la multicampeona de la empresa que ya ha vistado nuestro país en tres ocasiones.

También se sumó a los saludos, Rey Mysterio. “Nadie me pudo ganar este 18. Yo me comprometo y toda la WWE no vamos a parar de celebrar ¡Felices Fiestas Patrias Chile”, dijo el ex campeón Mundial Pesado.

¿Cuándo fue la última vez que la WWE vino a Chile?

La WWE estuvo presente por última ocasión en suelo nacional el 5 de septiembre de 2019. En los años siguientes la situación se complicó producto de la pandemia. Este 2023 no hubo gira por Sudamérica, por lo que habrá que esperar hasta el año siguiente para saber si volverán al país.