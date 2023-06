Una verdadera vergüenza se produce en el partido entre Deportes Puerto Montt y Santiago Morning válido por la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional Femenino 2023.

Resulta, que el compromiso se está llevando a cabo solo con el árbitro central, Mauricio Burgos y sin los jueces de línea designados, en un suceso totalmente irrisorio que lamentablemente, otra vez afecta al fútbol femenino criollo.

Además, un duelo que tiene mucha trascendencia porque las autobuseras se juegan la opción de disputar el duelo por el segundo cupo a Copa Libertadores, donde se medirán con Universidad de Chile en encuentro único. Entonces, hablamos de un cotejo de mucha importancia y que, nuevamente, no se le da la preponderancia necesaria.

Las vergüenzas siguieron…

Así como el duelo por la primera fecha del Campeonato de Ascenso femenino entre Santiago Wanderers y Deportes Melipilla se suspendió porque la ambulancia no llegó, otros compromisos de la categoría también sufrieron diversos inconvenientes y que no pudieron realizarse.

Wanderers y Melipilla se suspendió por no contar con ambulancia (Instagram @wanderersoficial )

Así también, el partido entre Deportes Temuco y Ñublense no se jugó porque los árbitros no llegaron, se suma el partido entre Unión Española y Magallanes, ya que las albicelestes no tenían jugadoras habilitadas para el arranque del certamen, lo que habla no solo de errores y horrores a nivel organizativo, si no también en algunos clubes.

Una muy mala señal de una actividad que busca la profesionalización y con estas situaciones, en vez de avanzar, se retrocede y no va por sus jugadoras, quienes lo único que desean es poder competir.